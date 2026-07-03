¿Cómo estará el clima hoy? Conozca el pronóstico para su ciudad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este viernes 3 de julio se esperan lluvias en algunas regiones del occidente y los valles, mientras que en el oriente predominarán los cielos despejados a poco nubosos.

Occidente

En el occidente del país se presentará una jornada con probabilidad de lluvias y con temperaturas bajo cero.

La Paz tendrá una jornada nubosa, alcanzando temperaturas que estarán entre 4°C y 20°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -2°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá cielos nubosos, con probabilidad de lluvias y temperaturas entre -1°C y 17°C.

Potosí presentará cielos nubosos y temperaturas que oscilarán entre -1°C y 19°C con probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los valles presentará una jornada con cielos un poco nubosos en su mayoría y temperaturas que se mantienen estables.

Cochabamba tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 6°C y 29°C.

Sucre tendrá cielos poco nubosos, alcanzando valores entre 11°C y 23°C y con probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá cielos poco nubosos y temperaturas que irán de los 7°C a los 17°C.

Oriente

En el oriente boliviano, se prevé una jornada con cielos despejados que mantiene temperaturas templadas y cálidas.

Santa Cruz tendrá una jornada con cielos poco nubosos y temperaturas entre 12°C y 19°C.

Trinidad prevé cielos despejados, con una mínima de 18°C y una máxima de 28°C y sin probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá cielos despejados durante la jornada, con temperaturas entre 20°C y 33°C.

Mira la programación en Red Uno Play