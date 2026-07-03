Potosí registra su segundo sismo en menos de 48 horas

Una nueva sacudida subterránea de magnitud 4.1 despertó la atención de los expertos la noche de este jueves en el departamento de Potosí. El fenómeno fue localizado con precisión por los instrumentos de medición de la Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS-OSC) a las 21:17 horas en el territorio de la provincia Daniel Campos.

Los datos del informe técnico revelaron que el hipocentro se ubicó a una considerable distancia de 201.9 kilómetros bajo la corteza terrestre. Debido a la gran distancia que debieron realizar las ondas, la energía se disipó y el temblor fue clasificado en la categoría de sismo intermedio.

Frecuencia inusual

Este evento se convirtió de inmediato en el segundo remezón que sufre la misma zona geográfica en un alarmante lapso menor a dos días. La secuencia comenzó el miércoles con un primer movimiento de magnitud 4.0, cerrando una jornada de constante monitoreo científico sin que se reportaran afectaciones humanas o materiales.

Mira la programación en Red Uno Play