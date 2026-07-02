Las salidas de buses hacia Copacabana se desarrollan con normalidad, pese a los problemas que aún persisten en el abastecimiento de carburantes. Transportistas del sector informaron que, para garantizar los viajes, algunos conductores optan por comprar diésel en Perú.

Según los choferes, la medida responde a las dificultades para acceder al combustible en surtidores de La Paz y a la desconfianza que existe sobre el diésel disponible en el mercado nacional.

“El único problema es el combustible”

Desde las empresas que cubren la ruta hacia Copacabana señalaron que la demanda de pasajeros se mantiene y que las salidas no fueron suspendidas. Sin embargo, reconocieron que el tema del combustible continúa siendo una preocupación.

“El único que no es normal es el combustible. Estamos todavía tropezando”, indicó uno de los transportistas.

Explicaron que los propietarios y conductores buscan distintas formas para abastecerse y cumplir con los viajes programados.

Compran diésel del Perú

Los transportistas afirmaron que algunos buses viajan al límite de combustible y, en ciertos casos, deben adquirir diésel en territorio peruano para continuar operando.

“Se dan formas los conductores, los propietarios de los buses. Hay veces tienen que comprar de nuestro hermano país de Perú”, señaló un representante del sector.

La decisión fue asumida debido a la poca confianza que algunos choferes tienen en el combustible que llega a los surtidores paceños.

Evitan filas en surtidores

Otro de los factores mencionados por los transportistas es el tiempo que deben esperar para cargar combustible en los surtidores.

“La verdad, a nadie le gusta estar una o dos noches en un surtidor”, afirmó uno de los choferes.

Pese a estas dificultades, las empresas mantienen sus operaciones hacia Copacabana.

Pasaje se mantiene en Bs 40

Los transportistas informaron que el costo del pasaje hacia Copacabana se mantiene en un precio único de Bs 40.

“Es un pasaje único, precio único, es 40 bolivianos”, señalaron.

El sector espera que el abastecimiento de carburantes se normalice para evitar mayores complicaciones en las rutas interprovinciales y turísticas del departamento de La Paz.

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