Vacaciones de invierno: suben 50% las solicitudes de permisos de viaje para menores en Cochabamba

Ante la proximidad de las vacaciones de invierno, la demanda de permisos de viaje para menores de edad ha registrado un notable incremento en la ciudad de Cochabamba. Familias enteras ya planifican sus traslados al interior del país, lo que ha generado un movimiento inusual en los puntos de control.

Según datos proporcionados por el módulo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ubicado en la Terminal de Buses, las solicitudes de autorización de viaje se han incrementado en aproximadamente un 50% en los últimos días.

Requisitos y normativas vigentes

Las autoridades recuerdan a la población que, para evitar contratiempos de último momento, se deben cumplir estrictamente los siguientes requisitos:

Documentación obligatoria: Presentar cédula de identidad o certificado de nacimiento original (acompañado de fotocopias) de la niña, niño o adolescente. Asimismo, se requieren los documentos de identidad de ambos progenitores.

Presencia de los padres: La norma estipula que ambos padres deben estar presentes para firmar la autorización.

Excepciones: Si uno de los progenitores no puede asistir por motivos de viaje u otra razón, el padre o madre presente deberá entregar una solicitud escrita y firmada, tras lo cual el personal de la Defensoría procederá a realizar una videollamada de verificación con el progenitor ausente.

"Viajo hacia Santa Cruz. Lo que pasa es que el papá no está acá, está de viaje, entonces estoy averiguando qué puedo hacer", comentó preocupada una madre de familia mientras realizaba las consultas en la terminal.

Horarios de atención y recomendaciones

Para absorber la alta demanda y brindar comodidad a los usuarios, la Defensoría de la Niñez en la Terminal de Buses atiende de lunes a viernes de 6:00 a 22:00 horas, los sábados de 8:00 a 20:00 horas, y los domingos de 8:00 a 14:00 horas.

A pesar de que por el momento las filas avanzan con fluidez y se reporta poca espera en las ventanillas, las autoridades exhortan a la ciudadanía a realizar el trámite con al menos 48 horas de anticipación. Esto prevendría cualquier inconveniente relacionado con la falta de documentos o la ausencia imprevista de alguno de los padres al momento de abordar el bus.

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