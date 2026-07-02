Detienen a un boliviano cuando intentaba ingresar a Chile con casi $us 280.000 ocultos en un camión

Autoridades chilenas decomisaron 279.800 dólares que eran transportados de manera oculta al interior de un camión en el Complejo Fronterizo Chungará, en la región de Arica, y aprehendieron a un ciudadano boliviano por presunto contrabando de divisas.

El operativo fue realizado por personal de Aduanas y Carabineros durante un control de rutina, en el que se descubrieron compartimentos especialmente adaptados en la cabina del vehículo de carga, donde el dinero permanecía escondido con la intención de evadir los controles fronterizos.

El delegado presidencial provincial de Parinacota, Sebastián Huerta González, informó que el monto incautado asciende a 250 millones de pesos chilenos, equivalentes a 279.800 dólares estadounidenses.

“250 millones de pesos fueron incautados por Aduanas y Carabineros aquí en el Complejo Fronterizo Chungará. Un ciudadano de nacionalidad boliviana intentó ingresar este dinero escondido en un camión, intentando vulnerar la seguridad de nuestro país”, manifestó la autoridad.

Huerta sostuvo que este tipo de hechos evidencia la presencia de estructuras criminales dedicadas al movimiento ilícito de grandes cantidades de dinero a través de las fronteras.

“Es importante recalcar que no nos estamos enfrentando a turistas distraídos o despistados, sino a bandas transnacionales que mueven una gran suma de dinero. Quiero agradecer el trabajo permanente y constante que realizan Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Aduanas y el Ejército para recuperar el orden, el control y la seguridad de nuestras fronteras”, afirmó.

Por su parte, Carabineros informó que el ciudadano boliviano fue detenido por el delito de contrabando de divisas y puesto a disposición del Ministerio Público chileno. La Fiscalía de Fronteras instruyó que el imputado pasara a control de detención, mientras que la totalidad del dinero fue incautada bajo cadena de custodia y remitida al Ministerio Público como parte de la investigación.

Las autoridades chilenas iniciaron las diligencias para establecer el origen de los 279.800 dólares y determinar si el dinero tiene vínculos con organizaciones criminales dedicadas al contrabando, lavado de activos u otros delitos de carácter transnacional.

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