Asosur: “YPFB tiene combustible; el problema es logístico y está provocando largas filas en Santa Cruz”

La Asociación de Surtidores (Asosur) afirmó este jueves que las largas filas registradas en estaciones de servicio de Santa Cruz no responden a una falta de combustible, sino a problemas logísticos e internos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que estarían retrasando el despacho del producto.

La gerente de Asosur, Susy Dorado, aseguró que la estatal cuenta con combustible disponible, pero que las demoras en la distribución afectan el abastecimiento oportuno a los surtidores.

“No tenemos dudas de que YPFB cuenta con el combustible; sin embargo, los temas internos y los temas logísticos, la forma en la que está realizando ahora el despacho, que entendemos que la agencia le exige laboratorios antes de cualquier despacho, son aspectos que se deben prever. Las demoras se repercuten en las largas filas que ven en los surtidores”, manifestó.

Consultada sobre si esos inconvenientes son la principal causa de las filas, Dorado respondió de manera afirmativa.

“Efectivamente, ese problema lo venimos manifestando para que se corrija y podamos paliar con el combustible necesario y evitar largas filas”, señaló.

Desde Asosur indicaron que los retrasos en el proceso de despacho están afectando el abastecimiento normal de gasolina hacia las estaciones de servicio, lo que repercute directamente en la atención a los usuarios.

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