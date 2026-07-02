Asosur prevé comercializar combustible importado por privados desde agosto tras nuevo decreto

El nuevo Decreto Supremo 5644 abre la posibilidad de que las estaciones de servicio comercialicen simultáneamente combustibles de YPFB y carburantes importados por privados.

La gerente de la Asociación de Surtidores (Asosur), Susy Dorado, calificó la norma como un avance importante para el sector y afirmó que ahora se espera la reglamentación que definirá los requisitos para obtener las licencias de comercialización.

"Nosotros celebramos la promulgación de este decreto. Se abre la posibilidad de que las estaciones de servicio de manera simultánea puedan ofrecer a la población no solamente el producto de YPFB, sino también los productos importados por privados", señaló.

Dorado explicó que el Ministerio de Hidrocarburos tiene un plazo de 10 días hábiles para emitir la resolución ministerial y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) contará con 15 días para reglamentar los requisitos necesarios para acceder a las licencias.

"Esperemos que en el menor tiempo posible podamos acceder a esta licencia y en el mes de agosto ofertar más de un producto, tanto en diésel como en gasolina, y sea el usuario final el que decida por cuál se va a ir", indicó.

La representante del sector aseguró que Santa Cruz se encuentra preparada para iniciar la comercialización apenas se aprueben las autorizaciones correspondientes.

"Si nos dan la licencia, pasado mañana ya estamos comercializando porque estamos listos. Tenemos los tanques suficientes para ofrecer distintos productos", sostuvo.

Respecto a los precios, explicó que los combustibles importados se comercializarán con base en las cotizaciones internacionales, por lo que tendrán un valor superior al de los carburantes subvencionados por el Estado.

Según indicó, actualmente el diésel subvencionado tiene un precio cercano a los 9,80 bolivianos por litro, mientras que el diésel importado podría situarse entre 15 y 16 bolivianos. En el caso de la gasolina, señaló que el combustible subvencionado se vende a 6,96 bolivianos por litro, mientras que la gasolina importada rondaría los 10 bolivianos.

Finalmente, afirmó que será el consumidor quien decida qué combustible adquirir y consideró que la incorporación de productos importados ayudará a mejorar el abastecimiento.

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