Intensifican operativos para capturar a los autores del atraco de Bs 1millón en Santa Cruz

La Policía Boliviana intensificó los operativos para capturar a los delincuentes que atracaron a una mujer y le arrebataron Bs 1 millón 30 mil en la zona del segundo anillo y la avenida Virgen de Cotoca, en la capital cruceña.

Como parte de las investigaciones, efectivos policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y otras unidades de inteligencia realizaron un operativo en un edificio ubicado sobre la calle Charcas, luego de obtener información que podría conducir al paradero de los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se logró la aprehensión de los sospechosos.

Las pesquisas se concentran en el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia instaladas en la zona, con el objetivo de reconstruir la ruta de escape de los atracadores e identificar a todos los integrantes de la banda. La Policía adelantó que los operativos continuarán en distintos sectores de Santa Cruz.

El atraco ocurrió cerca del mediodía del miércoles, cuando la víctima se dirigía a entregar el dinero a una empresa. Según el informe preliminar, la mujer viajaba acompañada por otra persona cuando ambas fueron interceptadas en un semáforo por dos motocicletas.

Uno de los delincuentes descendió armado y exigió la entrega del bolso que contenía el dinero. Ante la resistencia de las víctimas, efectuó varios disparos al aire para intimidarlas y obligarlas a entregar el efectivo.

Tras apoderarse de los Bs 1,03 millones, los atracadores escaparon rápidamente en las motocicletas antes de la llegada de la Policía.

Los investigadores presumen que la víctima fue seguida desde que retiró el dinero de una entidad financiera, por lo que además de revisar las grabaciones de seguridad, toman declaraciones a testigos y a las personas afectadas para identificar a los responsables y establecer cómo fue planificado el millonario robo.

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