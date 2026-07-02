“No son del sector minero”: Ferreco rechaza ataque armado en Mapiri

El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Carlos Alanoca, rechazó los hechos de violencia registrados durante el operativo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en el municipio de Mapiri y pidió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Pronunciamiento de Ferreco

Desde la organización señalaron que no fueron informados previamente sobre la inspección realizada por la AJAM y anunciaron que solicitarán un informe oficial para conocer el motivo y el alcance de la intervención.

"Vamos a pedir un informe para conocer cuál fue el motivo de la presencia de la AJAM, si se trataba de una inspección, una denuncia, un avasallamiento o un amparo administrativo. Necesitamos conocer exactamente qué tipo de trabajo se estaba realizando", indicó Alanoca.

La federación también rechazó las versiones que vinculan a cooperativistas con el ataque armado y aseguró que, de acuerdo con la información preliminar que manejan, los responsables serían personas particulares.

Falta de coordinación institucional

Por su parte, la alcaldesa de Mapiri, Eloísa Piza, cuestionó la falta de coordinación entre la AJAM y las autoridades locales para ejecutar el operativo, señalando que el hecho generó alarma entre la población.

La autoridad municipal aseguró que el municipio no recibió ninguna comunicación oficial sobre la intervención y consideró que las instituciones competentes debieron coordinar previamente con la Policía y la Fiscalía.

"No teníamos conocimiento de esta comisión de la AJAM. Para realizar cualquier operativo en nuestro municipio debería existir coordinación. Aquí tenemos presencia policial y también un fiscal", sostuvo.

Finalmente, la alcaldesa informó que el municipio solicitó formalmente la intervención del Ministerio Público para investigar los hechos y determinar en qué circunstancias se desarrolló el operativo que terminó con una balacera en pleno centro de Mapiri.

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