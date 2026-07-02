Policía maneja dos hipótesis sobre pareja que robaba en condominios de Cochabamba

En un giro decisivo para la seguridad ciudadana, efectivos de la Policía Boliviana reportaron avances significativos en la investigación de una ola de robos que afectaba a varios edificios residenciales de la ciudad. Las autoridades informaron que el caso está avanzando a paso firme y que actualmente se manejan dos hipótesis principales para esclarecer el hecho.

El modus operandi de los autores —una pareja de antisociales— mantenía en vilo a los vecinos de las zonas céntricas y residenciales de Cochabamba. A diferencia de los delincuentes tradicionales o "monrreros", estos sujetos no recurrían a la fuerza ni violentaban las cerraduras para ingresar a los inmuebles.

Un modus operandi basado en el engaño

Según los informes oficiales, los delincuentes operaban con total naturalidad. Se disfrazaban para camuflarse entre los habitantes, caminaban por los pasillos de los edificios y utilizaban llaves de los departamentos para abrir las puertas sin levantar sospechas. Una vez adentro, sustraían rápidamente objetos de valor, joyas y dinero en efectivo.

Las pesquisas preliminares de la fuerza del orden se centran ahora en determinar cómo la pareja criminal lograba conseguir las llaves o los códigos de acceso de los edificios. La principal línea de investigación apunta a que los antisociales obtenían las copias de las llaves o las claves de seguridad mediante descuidos de los mismos residentes o trabajadores del lugar. Sin embargo, la policía no descarta que exista una red de complicidad o un método de seguimiento previo para clonar los accesos de las víctimas seleccionadas.

La Policía Boliviana intensificó las tareas operativas e investigativas para dar con el paradero de esta pareja, mientras se insta a los administradores de los condominios y a los copropietarios a reforzar el control de los ingresos y reportar cualquier presencia sospechosa en los pasillos.

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