Menor víctima de presunto abuso en internado de Vila Vila declaró en cámara Gesell

La investigación por un presunto caso de violación de una niña de siete años en un internado del municipio de Vila Vila registró nuevos actuados. La menor prestó su declaración este jueves en cámara Gesell y fue sometida a una valoración complementaria del médico forense en el Juzgado de Sacaba, informó el abogado de la familia, Jhonny Muñoz.

"Hoy se ha llevado a cabo la valoración complementaria del médico forense en el Juzgado de Sacaba, haciendo la declaración de la menor en cámara Gesell", señaló el jurista.

Muñoz explicó que para esta jornada también estaba prevista la valoración psicológica pericial de la niña; sin embargo, esta no pudo realizarse debido a un requerimiento de la Fiscalía de Mizque, por lo que solicitarán su reprogramación.

"Hoy tenía programada su valoración psicológica a las 8:00 horas, pero como hubo este requerimiento de la Fiscalía de Mizque vamos a solicitar que se haga la reprogramación de esta valoración", indicó.

El abogado cuestionó la actuación inicial de las autoridades y aseguró que la investigación comenzó a avanzar después de que el caso se hiciera público.

"La verdad es que no ha tenido valoración psicológica ni apoyo. Después que el caso salió en los medios, recién se ha tomado el caso en la Fiscalía de Mizque", dijo.

Asimismo, sostuvo que la Fiscalía de la EPI Sur actuó de oficio, lo que permitió que posteriormente la Fiscalía de Mizque aperturara la investigación.

"Ya son dos semanas que ha pasado este hecho. Gracias a que la Fiscalía de la EPI Sur ha comenzado a actuar de oficio en el caso es que recién la Fiscalía de Mizque ha aperturado el caso el 25 de junio; entonces no estaba haciendo seguimiento la Defensoría de la Niñez y Adolescencia", afirmó.

Muñoz agregó que el proceso fue abierto por el delito de violación de niña, niño o adolescente, conforme al Código Penal.

El caso corresponde a la denuncia de presunta violación contra una niña de siete años en un internado de Vila Vila, en la región del Cono Sur de Cochabamba.

Antecedentes

La niña ingresó en febrero al internado con una beca municipal debido a su situación de vulnerabilidad. Tras ser dada de alta luego de recibir atención por las lesiones sufridas el 17 de junio, su familia exige la aprehensión y el procesamiento de los adolescentes de 14 y 15 años señalados como presuntos responsables de la agresión.

La investigación continúa mientras el Ministerio Público realiza las pericias y recolecta nuevos elementos de prueba.

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