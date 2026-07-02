Policía interviene el cordón ecológico tras denuncias de robos y ataques

Un operativo policial se desarrolló en la zona del cordón ecológico de Santa Cruz, luego de constantes denuncias de vecinos por hechos de inseguridad registrados en el sector.

De acuerdo con un jefe policial del Comando Departamental de Santa Cruz, la intervención fue instruida por el alto mando policial y el comandante departamental, en el marco de las operaciones amparadas en el Decreto Supremo 5636 del Estado de Excepción.

La autoridad explicó que en los últimos días se reportó un incremento de hechos delictivos en la zona, donde algunas personas habrían aprovechado la oscuridad y la difícil accesibilidad del lugar para cometer robos, ataques y otros ilícitos.

Robos, armas blancas y sustancias controladas

Según el reporte policial, desde este punto se habrían registrado robos de celulares, ataques con armas blancas y presunta venta de sustancias controladas.

“En los últimos días se han incrementado los hechos delictivos de personas que se han aprovechado de la oscuridad y la difícil accesibilidad a este lugar”, señaló el coronel Franklin Villazón, representante del Comando de la Policía en Santa Cruz.

El operativo busca identificar a las personas que estarían generando inseguridad en el sector y determinar si existen delitos contemplados dentro de la normativa vigente.

Cerca de una decena de arrestados

Durante la intervención, la Policía arrestó a cerca de una decena de personas consideradas sospechosas de estar vinculadas a hechos delictivos en la zona.

“Al momento tenemos ya casi una decena de personas arrestadas que son sospechosas de cometer estos hechos delincuenciales”, informó la autoridad.

Según el reporte preliminar, algunas de estas personas se trasladarían desde el cordón ecológico hacia la avenida principal para cometer robos y otros ataques.

La Policía también indicó que varias de las personas arrestadas serían consumidores descontrolados y no se descarta que algunas porten armas blancas.

Defensoría de la Niñez acompaña el operativo

El operativo contó además con la presencia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con el objetivo de verificar que no existan menores de edad sin la presencia de sus progenitores o sin la asistencia correspondiente.

La autoridad policial explicó que el trabajo no solo está dirigido a identificar delitos, sino también a garantizar protección y asistencia en caso de encontrar menores en situación de vulnerabilidad.

Operativos continuarán

La Policía anunció que este tipo de intervenciones no se limitarán a una sola jornada. Según el informe, se tiene previsto continuar con operativos en este y otros puntos de la ciudad.

“Vamos a retornar acá de manera sostenida, sin embargo, le vamos a dar sostenibilidad al trabajo que está realizando la Policía Boliviana”, afirmó el jefe policial.

El objetivo, según la institución, es reducir los hechos de inseguridad en una zona céntrica de Santa Cruz y responder a los reclamos de los vecinos.

“Lo que queremos nosotros es eliminar cualquier situación de inseguridad de esta parte tan céntrica de nuestra ciudad”, sostuvo.

La Policía continuará con las investigaciones y anunció que en las próximas horas se brindará un informe más detallado sobre las personas arrestadas y los resultados del operativo.

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