Muere perro rescatado tras brutal ataque en el Cristo de la Concordia

El perro que fue rescatado con graves heridas tras un violento ataque en las inmediaciones del Cristo de la Concordia de Cochabamba no logró sobrevivir pese a los esfuerzos veterinarios. El animal falleció debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

De acuerdo con el reporte, el can llegó a la clínica veterinaria en estado crítico y fue sometido a una cirugía de emergencia. Además, recibió sueroterapia y tratamiento para combatir un severo cuadro de anemia; sin embargo, su condición era demasiado delicada y finalmente murió.

Ante este hecho, Vivían Sánchez, activista y fundadora del refugio Una Mano, Una Patita, presentó una denuncia por el presunto delito de biocidio ante la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), con el objetivo de que se identifique y sancione a los responsables del ataque contra los perros de la zona.

La activista señaló que varios de estos animales son alimentados por las comerciantes del sector y cumplen la función de resguardar los puestos de venta, además de alertar sobre la presencia de personas sospechosas.

Tras el nuevo caso, comerciantes y defensores de animales solicitaron a las autoridades municipales instalar cámaras de vigilancia y reforzar la seguridad en el Cristo de la Concordia y las gradas de la serranía de San Pedro para frenar la ola de hechos delictivos.

Zona afectada por robos y ataques a animales

El Cristo de la Concordia y las escalinatas de San Pedro se han convertido en un punto de preocupación por los constantes robos a visitantes y deportistas, especialmente durante la tarde y la noche.

Comerciantes denunciaron que los delincuentes se ocultan en los alrededores de las gradas y utilizan armas blancas para asaltar a turistas y transeúntes. Asimismo, aseguran que, para facilitar los atracos, los antisociales atacan a los perros que permanecen en el lugar, provocando la muerte de varios animales y dejando a otros gravemente heridos. Actualmente, la denuncia presentada ante Pofoma busca esclarecer estos hechos y dar con los responsables.

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