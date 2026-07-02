Restauración destapa secretos de casi cuatro siglos en la Catedral de Cochabamba

Los trabajos de restauración de la torre de la Catedral Metropolitana de Cochabamba continúan revelando importantes hallazgos patrimoniales. Durante la intervención, especialistas encontraron dos quimeras talladas en piedra, una campana fechada en 1632 y antiguas inscripciones que aportan nuevos datos sobre la historia del templo.

Red Uno ingresó al lugar para observar de cerca el avance de las obras, donde los restauradores identificaron dos quimeras elaboradas con un diseño característico del barroco mestizo.

Además, en una de las campanas se encontró una cruz mercedaria junto a una cruz jesuita de menor tamaño, un detalle poco común que refleja la presencia de distintas órdenes religiosas.

Restauración revela tesoros ocultos en la Catedral de Cochabamba. Foto: GAMC

"El diseño que tiene es un tipo de labrado en piedra que se ha hecho justamente con lo que es el barroco mestizo. En las campanas también encontraron una cruz mercedaria, que es típica de la época, pero aparece en un costado una cruz más pequeña, que es una cruz jesuita. Entonces son dos órdenes diferentes dentro de lo que es la Iglesia y en una sola campana", explicó uno de los especialistas.

Asimismo, los técnicos identificaron una campana con la inscripción del año 1632, además de textos en latín y el apellido de quien sería su autor, hallazgo que será sometido a un estudio especializado.

Primera restauración en casi dos siglos

La intervención se realiza por primera vez en 196 años, luego de cuatro años de gestiones para obtener las autorizaciones necesarias. Actualmente, doce especialistas trabajan en la recuperación de la estructura y de los elementos patrimoniales de la torre.

Como parte de las labores, el equipo emplea materiales tradicionales utilizados durante la construcción original del templo.

"Recientemente nos hemos equipado con el material que vamos a utilizar: cal apagada para el revoque de las cúpulas y la consolidación. Antiguamente se utilizaba bastante la cal. Lo primero era proteger con un buen sombrero para que los muros tengan una buena resistencia", señaló uno de los restauradores.

Restauración revela tesoros ocultos en la Catedral de Cochabamba. Foto: GAMC

Obra estará lista en septiembre

La directora de Planificación Estratégica de la Alcaldía, Estefani Cavero, informó que el avance de la restauración alcanza aproximadamente el 20%.

Las autoridades prevén concluir los trabajos en septiembre y entregar la obra el 14 de septiembre, en el marco de la efeméride departamental, preservando uno de los principales patrimonios históricos y religiosos de Cochabamba.



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