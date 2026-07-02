Municipio afirma que el precio del pasaje es inamovible en Santa Cruz

El precio del pasaje del transporte público urbano en Santa Cruz no será modificado. Así lo afirmó el secretario municipal de Transporte, Jorge Da Silva, quien aseguró que la tarifa se mantiene inamovible debido a la situación económica de las familias cruceñas.

La autoridad municipal remarcó que actualmente no existe ninguna intención ni conversación formal para incrementar el costo del pasaje urbano.

“Oficialmente nosotros no tenemos nada y la tarifa es inamovible en este momento”, señaló Da Silva.

“Hay que precautelar el bolsillo de la gente”

El secretario de Transporte sostuvo que, ante la situación económica que atraviesan las familias, el municipio debe priorizar la protección del bolsillo ciudadano.

“Dada la situación precaria de la economía de la familia, nosotros tenemos que precautelar el bolsillo de la gente”, afirmó.

En ese sentido, descartó que exista una negociación vigente para modificar la tarifa del transporte urbano en la capital cruceña.

“En este momento no hay ninguna intención ni conversación con nadie para modificar la tarifa del transporte urbano”, agregó.

Unas 6.000 unidades están en estudio

Da Silva también informó que el municipio cuenta con un registro de las líneas que circulan en Santa Cruz y que además realiza control sobre las unidades intermunicipales.

Según explicó, se habla de alrededor de 6.000 unidades que circulan en el municipio y que se encuentran en proceso de estudio.

“Nosotros tenemos un registro acá de todas las líneas que están circulando en el municipio de Santa Cruz y también llevamos un control de todas las intermunicipales”, indicó.

Solo una parte estaría legalmente registrada

La autoridad señaló que, aunque no tenía en ese momento una cifra exacta, el porcentaje de unidades registradas legalmente no superaría el 15%.

“No tengo en este momento el número exacto, pero no debe pasar del 15%”, manifestó.

Este dato genera preocupación sobre la situación legal del parque automotor que presta servicio de transporte público en Santa Cruz.

Mientras el debate por el pasaje continúa, el municipio mantiene su posición: la tarifa no subirá y cualquier discusión sobre el servicio deberá considerar primero la legalidad de las unidades, el ordenamiento del transporte y la economía de los usuarios.

Mira la programación en Red Uno Play