Una panadería ubicada entre el quinto y sexto anillo de la avenida Alemania fue blanco de un robo la mañana del domingo, cuando dos delincuentes aprovecharon la ausencia de los propietarios y trabajadores para ingresar al establecimiento y llevarse dinero en efectivo, dos televisores, una batidora semiindustrial, además del DVR del sistema de videovigilancia, con el que buscaban eliminar cualquier evidencia de su accionar.

De acuerdo con el encargado del negocio, el hecho ocurrió aproximadamente a las 7:00. Al llegar al lugar, encontraron el candado y la cadena destruidos, la puerta violentada y el vidrio tipo blindex desencajado, señales que evidenciaban el ingreso forzado de los antisociales.

Lo que más llamó la atención de las víctimas fue la tranquilidad con la que actuaron los delincuentes. Según relató el responsable del establecimiento, incluso se habrían tomado el tiempo para desayunar dentro del negocio antes de comenzar a retirar los objetos de valor.

Los antisociales sustrajeron el dinero de las cajas registradoras, dos televisores, una batidora semiindustrial de alto costo y el DVR de las cámaras de seguridad. También intentaron llevarse las computadoras del negocio, aunque, según el propietario, aparentemente no lograron hacerlo porque el tiempo no les alcanzó.

Las pérdidas económicas fueron estimadas en más de 40.000 bolivianos, considerando el valor de los equipos, el dinero robado y los daños ocasionados durante el ingreso al establecimiento.

El encargado manifestó que sospecha que los responsables conocían los movimientos del sector y habrían vigilado previamente la zona, ya que varios comercios cercanos fueron víctimas de robos con características similares.

Gracias a las imágenes proporcionadas por cámaras de vigilancia de vecinos, las víctimas lograron identificar a los presuntos autores del hecho, aunque todavía no conocen sus identidades. El material ya fue entregado a la Policía para que forme parte de la investigación.

Finalmente, los afectados pidieron a las autoridades acelerar las pesquisas y reforzar la seguridad en el sector, asegurando que más de diez negocios habrían sufrido robos en la misma zona en las últimas semanas, situación que mantiene preocupados a comerciantes y vecinos.

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