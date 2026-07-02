Turismo en La Paz apuesta por las vacaciones de invierno para reactivar el sector

El sector turístico en La Paz espera que las vacaciones de invierno ayuden a aliviar la crisis económica que atraviesa, luego de semanas marcadas por bloqueos y una disminución en el movimiento de visitantes.

Los operadores turísticos ven en el descanso pedagógico una oportunidad para reactivar el turismo local y nacional, además de atraer a visitantes extranjeros interesados en los destinos de montaña.

Apuntan al mercado nacional

Desde el sector señalaron que la principal apuesta está dirigida al turismo interno, aprovechando que muchas familias buscan actividades durante las vacaciones de invierno.

“Estamos apuntando al mercado nacional principalmente, aprovechando las vacaciones para que se pueda reactivar también el turismo local”, indicaron representantes del sector.

Asimismo, esperan la llegada de turistas extranjeros que quieran conocer los atractivos naturales de La Paz durante esta temporada.

Temporada de alta montaña

Los operadores destacaron que el invierno coincide con la temporada de alta montaña, lo que permite promocionar destinos andinos con paisajes característicos de esta época.

Entre los lugares más ofertados se encuentran Charquini, la laguna congelada de Ventanani y el ascenso al Huayna Potosí.

“Ahora se considera temporada de alta montaña. Por ejemplo, en Charquini la laguna está congelada; Ventanani normalmente es una laguna, pero en invierno está congelada. Es un destino muy bonito para aprovechar en esta temporada”, explicaron.

Paquetes hacia destinos turísticos

Las agencias preparan distintos paquetes y actividades hacia atractivos naturales de la región andina, con recorridos de montaña, caminatas, visitas a lagunas congeladas y experiencias de aventura.

El sector espera que estas ofertas permitan dinamizar la economía vinculada al turismo, beneficiando a guías, transporte, hospedajes, gastronomía y otros servicios.

Pese a las dificultades recientes, los operadores confían en que las vacaciones de invierno sean una oportunidad para recuperar visitantes y fortalecer a La Paz como uno de los principales destinos turísticos del país.

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