Envían a San Pedro a hombre acusado de tentativa de feminicidio

La Policía y el Ministerio Público investigan un nuevo caso de tentativa de feminicidio registrado en la ciudad de El Alto. La víctima es una mujer de 29 años que fue atacada presuntamente por su pareja con un cuchillo de cocina, luego de una discusión por celos.

El hecho ocurrió en el Distrito 14 de la urbe alteña, después de que la pareja asistiera a un acontecimiento social donde, según la investigación preliminar, consumieron bebidas alcohólicas.

Discusión terminó en agresión

De acuerdo con los reportes del caso, el hombre habría iniciado una agresión contra la mujer tras una escena de celos, provocándole heridas visibles en el rostro y otras partes del cuerpo.

“Habían acudido a un acontecimiento social, donde consumieron bebidas alcohólicas. Producto de esta situación se produjo una escena de celos y el hombre arremete contra la mujer”, informó una autoridad.

La víctima quedó inconsciente y fue auxiliada hasta un centro médico. Posteriormente, recibió el alta médica de forma voluntaria.

Agresor fue aprehendido

El acusado fue aprehendido por la Policía y puesto ante un juez cautelar. Tras la audiencia, la autoridad judicial determinó su detención preventiva por dos meses en el penal de San Pedro.

La tipificación inicial del caso es tentativa de feminicidio.

Víctima teme represalias

La mujer, que tiene hijos pequeños, prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias. Según la información preliminar, no sería la primera vez que habría sufrido agresiones por parte de su pareja.

Autoridades señalaron que los hijos no fueron agredidos, aunque lamentaron que nuevamente menores de edad queden afectados por hechos de violencia dentro del entorno familiar.

Preocupa incremento de feminicidios

Este caso se registra en medio de la preocupación nacional por el incremento de feminicidios en Bolivia. De acuerdo con el último reporte del Ministerio Público, el país registra 44 feminicidios en lo que va del año.

La Paz concentra la mayor cantidad de casos, con 17 feminicidios, seguido por Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y otros departamentos.

Desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades se informó que se solicitarán reuniones urgentes con autoridades del Ministerio Público, alcaldías y gobernaciones para fortalecer la prevención y protección a víctimas de violencia.

La autoridad también advirtió que los equipos de los Servicios Legales Integrales Municipales deben ser reforzados, especialmente en municipios con altos índices de violencia contra las mujeres.

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