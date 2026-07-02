Desarticulan red de narcotráfico y tráfico de armas en el Trópico de Cochabamba: un militar y tres extranjeros entre los aprehendidos

En un masivo operativo denominado "Retorno del Leopardo", enmarcado en el plan "200 Años de Servicio Policial", la Unidad de Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) Chapare logró desmantelar una compleja organización criminal dedicada al narcotráfico, el acopio y la modificación de armas de fuego de grueso calibre. Las intervenciones, realizadas en el Sindicato Villa 14 de Septiembre, resultaron en la aprehensión de seis personas, entre ellas tres ciudadanos colombianos y un subteniente del Ejército en servicio activo.

El primer golpe: Caen tres colombianos en posesión de droga y armas

El operativo inició a las 05:30 a.m. de este jueves, luego de que unidades de inteligencia realizaran tareas de vigilancia y seguimiento (OVISE) a un inmueble vinculado a investigaciones previas sobre organizaciones criminales.

Al notar la presencia de la patrulla, un sujeto intentó darse a la fuga ingresando a una vivienda de tres ambientes. Tras la inmediata intervención policial, se logró la aprehensión de tres ciudadanos de nacionalidad colombiana: Alejandro G. G. (34 años), Juan C. P. G. (56 años) y Maicol A. T. (40 años).

En el lugar se secuestraron los siguientes elementos:

Sustancias controladas: Una bolsa con pasta base de cocaína y cuatro bolsas con sustancias químicas blanquecinas por determinar.

Armamento: Un revólver, una escopeta calibre 12 mayor, una carabina y cuatro cartuchos de escopeta.

Vehículos: Dos camionetas Nissan (modelos Atlas y X-Trail) sin placas de control y una motocicleta marca Navi.

Otros objetos: Tubos de ensayo de vidrio y un teléfono celular.

Segunda fase: Descubren taller de modificación de armas y munición de guerra

Dando continuidad a los actos investigativos, alrededor de las 09:00 a.m., los efectivos policiales y el Fiscal de Sustancias Controladas allanaron una segunda vivienda en el mismo sindicato. Según los reportes de inteligencia, el lugar funcionaba como un centro clandestino de modificación y comercialización de armamento de grueso calibre.

En esta intervención se aprehendió a Wilmer V. C. (25 años) y a Mateo V. C. (50 años). Este último cumplía las funciones específicas de "armero", dedicándose a alterar la estructura de armas de diferentes calibres.

En este inmueble se incautaron rifles de caza, un revólver calibre 22, munición para revólver calibre 38, munición de guerra calibre 7.62 y munición de punta dorada para lanzagranadas M203 (cantidades aún por determinar de forma exacta).

Vínculo militar: Oficial del Ejército vendía municiones y granadas del cuartel

El giro más alarmante del caso se dio a las 10:00 a.m., cuando las autoridades se constituyeron en el Cuartel R.I. 31 "Cnl. Epifanio Ríos Zambrana". En presencia del comandante del regimiento, se entrevistó al Sbtte. Inf. Williams V. M., encargado del material bélico de la unidad militar.

El subteniente confesó haber vendido munición calibre 7.62 y granadas de guerra de 40 mm (utilizadas en fusiles M-16 A2), argumentando de manera preliminar que el dinero estaba destinado a la compra de cámaras de seguridad para el recinto. Ante la flagrancia del delito, el oficial fue aprehendido de inmediato.

Tras la requisa de la oficina de material bélico y el dormitorio del uniformado, se secuestraron los siguientes elementos de uso militar:

14 granadas de guerra calibre 40 mm.

54 granadas de aturdimiento.

288 proyectiles calibre 7.62 y un proyectil calibre 5.56.

Equipos electrónicos: Una computadora laptop HP, un DVR marca Dahua y dos teléfonos celulares.

Estado legal del caso: Todos los aprehendidos, las sustancias controladas, los vehículos y el abundante material bélico fueron puestos a disposición del Ministerio Público y trasladados al Comando de Umopar Chapare para continuar con el procedimiento legal correspondiente. Las investigaciones siguen abiertas para determinar el alcance total de esta red criminal en el Trópico cochabambino.

Mira la programación en Red Uno Play