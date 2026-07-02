Micro se estrella contra el acceso principal de la terminal de San José de Chiquitos; un herido

Momentos de tensión se vivieron en la Terminal de Buses de San José de Chiquitos, donde un micro protagonizó un accidente de tránsito al impactar contra los vidrios del acceso principal e ingresar parcialmente al área de la terminal, provocando importantes daños materiales.

El hecho fue registrado por pasajeros y usuarios que se encontraban en el lugar, cuyas imágenes muestran los cristales completamente destruidos y parte de la infraestructura afectada por el fuerte impacto.

De manera preliminar, las autoridades informaron que una menor de edad resultó herida y recibió atención médica tras el incidente. Hasta el momento no se reportaron otras personas lesionadas.

Según los primeros informes, una de las principales hipótesis apunta a una posible falla en el sistema de frenos del vehículo de transporte, aunque esta versión deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes.

Efectivos de Tránsito se trasladaron hasta el lugar para realizar las investigaciones, establecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades que correspondan.

Mira la programación en Red Uno Play