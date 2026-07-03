Productores del Trópico reportan perjuicios por irregularidad en combustibles, mientras surtidores urbanos registran menor tiempo de espera

La distribución de carburantes en el departamento de Cochabamba presenta un escenario de contrastes entre las zonas productoras y el área urbana. Mientras los trabajadores agrícolas y piscícolas del Trópico reportan una paralización significativa en sus actividades debido a la escasez de suministro, en la ciudad de Cochabamba se evidencia una disminución en los tiempos de espera para el carguío de gasolina, aunque el abastecimiento de diésel continúa mostrando dificultades.

Sector productivo del Trópico reporta afectación en sus operaciones

Los productores del Trópico de Cochabamba manifestaron su preocupación ante las dificultades que enfrentan desde hace más de dos meses para hacer funcionar sus herramientas de trabajo. Según explican representantes del sector, la tecnificación alcanzada en rubros como la piscicultura depende directamente del uso de combustibles.

"En la piscicultura, por ejemplo, el uso habitual y constante que se hace es las motobombas que funcionan con gasolina pura. Las motodesbrozadoras son para el mantenimiento de la piscina. Pero también hacemos uso de la oxigenación en lo que vienen a ser los generadores de electricidad. Es decir, hay mucha necesidad en cuanto a los combustibles", señaló Edwin Coraite, productor de la región.

De acuerdo con el sector, las explicaciones brindadas por las autoridades estatales y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) apuntan a que el retraso se debe a los controles de laboratorio obligatorios para certificar la calidad del producto antes de que este sea despachado desde las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hacia las estaciones de servicio. Los productores observan que este proceso administrativo y técnico está demorando más de lo previsto.

Estaciones de servicio operan al 60% de su capacidad habitual

La Asociación de Surtidores (Asosur) del Trópico Cochabambino confirmó que la distribución en la zona es irregular. Los propietarios de las estaciones de servicio reportaron que actualmente solo reciben cerca del 60% de los cupos de gasolina que percibían en periodos anteriores.

Mario Villarroel, representante de Asosur Trópico, detalló el impacto cuantitativo de esta reducción:

Disminución de volúmenes: Estaciones que antes recibían entre 20.000 y 25.000 litros de gasolina por jornada, actualmente son abastecidas con 15.000 litros o menos.

Procesos de control: Las empresas estatales ejecutan análisis técnicos a cada lote que ingresa a planta para dar conformidad a los estándares del producto. El sector de Asosur señala que estos procedimientos lógicamente toman tiempo y ralentizan la cadena de distribución.

Susceptibilidad: Al factor de los tiempos de entrega se suma la preocupación de los usuarios ante posibles casos de combustible contaminado, lo que incrementa la demanda preventiva.

Panorama en la ciudad: Agilidad en gasolina y persistencia de filas de diésel

En contraposición a la situación en las provincias, las estaciones de servicio del área urbana de Cochabamba muestran una tendencia hacia la normalización en el expendio de gasolina.

En un recorrido por el surtidor "El Cristo", situado en la avenida Juan de la Rosa (zona norte), se constató que las filas de vehículos livianos para adquirir gasolina disminuyeron considerablemente, extendiéndose por no más de una cuadra. Los conductores reportaron tiempos de espera de entre 20 y 40 minutos, una reducción respecto a las más de tres horas que se registraban en días previos.

Sin embargo, el escenario del diésel se mantiene complejo. En este mismo punto urbano, las filas de camiones y transporte pesado continúan siendo extensas, reportándose que el hidrocarburo se agotó momentáneamente. Una situación similar se observó en surtidores de la avenida Santa Cruz, donde tras un periodo de atención regular, las existencias de combustible finalizaron, supeditando la reanudación del servicio a la llegada de nuevas cisternas.

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