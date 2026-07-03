Asosur presume temas logísticos de YPFB por la demora en el despacho de combustible

La Asociación de Surtidores (Asosur) indicó que las fallas en la logística de distribución de carburantes por parte de YPFB están generando un severo impacto en el abastecimiento diario.

"No tenemos dudas de que YPFB cuenta con el combustible, sin embargo, los temas internos y logísticos están influyendo, la forma en la que está realizando ahora el despacho, que entendemos ahora la Agencia le exige laboratorios antes de cualquier despacho, pero creo que son cosas que se deben prever y las demoras se repercuten en las largas filas que se ven en los surtidores", explicó Susy Dorado, gerente de la asociación.

Exigen correctivos urgentes para normalizar el suministro

Las estaciones de servicio privadas reportan que estos cuellos de botella administrativos alteran por completo el ritmo normal de comercialización en las ciudades. Al respecto, Dorado enfatizó que "ese problema lo venimos manifestando para que se corrija y podamos paliar con el combustible necesario y evitar largas filas".

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