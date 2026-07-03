Alarma en el Cristo de la Concordia: Delincuentes atacan con machetes y cuchillos a los canes del Cerro San Pedro

Una ola de crueldad animal e inseguridad azota los predios turísticos del Cristo de la Concordia. En las últimas horas, activistas y comerciantes del Cerro San Pedro denunciaron que un grupo de delincuentes y personas con problemas de adicción que pernoctan en la zona atacan de forma sistemática con armas blancas a los canes comunitarios del lugar. El caso más reciente provocó la muerte de "Peter", un can que no logró sobrevivir pese a recibir auxilio veterinario urgente.

El dramático reporte médico: "Peter" murió por un shock severo

"Peter" fue rescatado con vida tras el brutal ataque y trasladado de emergencia a una clínica veterinaria. Sin embargo, debido a la gran cantidad de sangre derramada, su diagnóstico era crítico desde el inicio.

La médica veterinaria Dapne Ramos detalló las severas lesiones que presentaba el animal tras ser ingresado al quirófano:

"Llegó en un estado bastante delicado, estaba en shock e hipotérmico. Hemos tenido que estabilizarlo y luego recién ingresar a realizar la cirugía. Hicimos reconstrucción de tejidos cerrando capa por capa. De la cirugía salió todo bastante bien, pero ya tenía secuelas por la pérdida de sangre, representando cuadros de anemia bastante elevados".

Ramos precisó que una de las heridas, localizada en la zona de la escápula, medía unos 10 centímetros de largo, mientras que otro corte profundo llegó a traspasar por completo las capas musculares de la criatura hasta quedar al borde del peritoneo (cavidad abdominal). Tras el postoperatorio, el animalito sufrió complicaciones y falleció por la debilidad.

Comerciantes viven con temor: "Ya van cinco o seis perros muertos"

Pilar Delgadillo, una de las comerciantes que trabaja desde hace años a los pies del Cristo de la Concordia, relató el fuerte vínculo que une a los trabajadores de la zona con estos animales, quienes nacieron o se refugiaron en el cerro y actúan como sus protectores cotidianos. Entre todos los vendedores, reúnen cuotas diarias para comprarles croquetas y darles agua.

Delgadillo lamentó que el cerro se torne sumamente peligroso durante las noches y madrugadas, horarios en los que operan los antisociales:

"Los perritos que han aparecido muertos no son todos de acá, algunos suben por las gradas. Serían cinco o seis perritos más o menos que ya han muerto. Mis compañeros les sacan fotos y siempre son cortados con cuchillo o con machete. A mis dos perritos de acá igual me los han cortado: a uno su piernita y parte de su barriguita, y al más grandote la cara. Nosotros mismos los hemos curado".

Denuncia ante Pofoma y exigencia de cámaras de seguridad

La muerte de "Peter" movilizó a los defensores de los derechos de los animales en Cochabamba. Vivian Sánchez, activista independiente, confirmó que el caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) para dar con los responsables del biocidio.

Sánchez alertó que el agresor utiliza el mismo modus operandi con todas sus víctimas e instó a la municipalidad a implementar tecnología de vigilancia en el cerro. "Pedimos que coloquen cámaras y hagan monitoreo constante en todo ese sector. Si hubiera habido ese movimiento antes, estoy segura de que no hubieran muerto estos cinco animalitos, porque lamentablemente en su momento no hubo quien los auxilie", sentenció.

Alcaldía anuncia operativos sorpresa con la Policía

Ante la escalada de denuncias por maltrato animal e inseguridad para los propios visitantes del monumento, el director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cochabamba, Daniel Fuentes, se pronunció para llevar tranquilidad a la zona.

Fuentes garantizó que el resguardo del sector está activo mediante el despliegue de 50 guardias municipales distribuidos en tres turnos continuos. Asimismo, la autoridad edil adelantó que, con el fin de desalojar a los grupos de delincuentes que se ocultan en los matorrales del Cerro San Pedro, se alistan operativos sorpresa en estricta coordinación con la Policía Boliviana.

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