Bono PEPE: Sepa dónde verificar si está habilitado y evite fraudes

Conozca los pasos para interactuar de forma segura con las plataformas virtuales de la Gestora y evitar estafas en línea.
02/07/2026 18:52
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Con la vigencia de la ampliación del calendario de pagos, la principal recomendación de la Gestora para la población radica en consultar previamente los listados oficiales antes de acudir a los centros financieros.
Esto busca agilizar la atención masiva y descongestionar las oficinas físicas de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. Al introducir el número de Cédula de Identidad y la fecha de nacimiento completa del titular, los usuarios rezagados obtienen una respuesta automática sobre la vigencia de sus documentos en el sistema previsional.
Las dos vías electrónicas autorizadas para la consulta ciudadana
Los canales interactivos se mantienen operativos las 24 horas del día y resguardan la seguridad de la información frente a posibles fraudes cibernéticos en redes sociales. Las opciones habilitadas para la auto-gestión digital son de carácter gratuito y directo:
Prórroga por decreto y resguardo de ahorros previsionales
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas e instituciones aliadas recordaron que el plazo definitivo para que las familias rezagadas asistan al sistema financiero se mantendrá vigente de forma impostergable hasta el 31 de julio de 2026. La prórroga fue aprobada con la finalidad de subsanar los retrasos documentales de entidades primarias y mitigar las dificultades de traslado que experimentó la población a causa de los recientes bloqueos de carreteras y conflictos sociales en distintas regiones del territorio boliviano.
Las autoridades ratificaron enfáticamente que los recursos invertidos para sostener esta asistencia económica de contingencia provienen exclusivamente del Tesoro General de la Nación (TGN) y fuentes externas. Por consiguiente, la estructura legal certifica que este programa extraordinario NO pone en riesgo los aportes de las personas jubiladas ni afecta la liquidez de los fondos administrados para la vejez, los cuales operan de manera totalmente ajena e independiente.
Pautas operativas para el retiro de fondos en ventanilla
Los ciudadanos habilitados que presenten saldos pendientes de meses previos podrán cobrar un monto acumulado de hasta Bs 450 en una sola operación. Con la finalidad de viabilizar un cobro seguro y sencillo, los bancos autorizados aplican las siguientes facilidades:
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