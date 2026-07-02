Bono PEPE: Sepa dónde verificar si está habilitado y evite fraudes

Con la vigencia de la ampliación del calendario de pagos, la principal recomendación de la Gestora para la población radica en consultar previamente los listados oficiales antes de acudir a los centros financieros.

Esto busca agilizar la atención masiva y descongestionar las oficinas físicas de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. Al introducir el número de Cédula de Identidad y la fecha de nacimiento completa del titular, los usuarios rezagados obtienen una respuesta automática sobre la vigencia de sus documentos en el sistema previsional.

Las dos vías electrónicas autorizadas para la consulta ciudadana

Los canales interactivos se mantienen operativos las 24 horas del día y resguardan la seguridad de la información frente a posibles fraudes cibernéticos en redes sociales. Las opciones habilitadas para la auto-gestión digital son de carácter gratuito y directo:

Escaneo del Código QR Oficial: Al capturar la imagen corporativa distribuida por las autoridades con la cámara de un teléfono móvil inteligente, el dispositivo enlaza directamente a la interfaz segura de verificación de datos.

Interfaz del Portal en Internet: Consiste en navegar manualmente hacia la dirección electrónica oficial https://www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe.

Prórroga por decreto y resguardo de ahorros previsionales

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas e instituciones aliadas recordaron que el plazo definitivo para que las familias rezagadas asistan al sistema financiero se mantendrá vigente de forma impostergable hasta el 31 de julio de 2026. La prórroga fue aprobada con la finalidad de subsanar los retrasos documentales de entidades primarias y mitigar las dificultades de traslado que experimentó la población a causa de los recientes bloqueos de carreteras y conflictos sociales en distintas regiones del territorio boliviano.

Las autoridades ratificaron enfáticamente que los recursos invertidos para sostener esta asistencia económica de contingencia provienen exclusivamente del Tesoro General de la Nación (TGN) y fuentes externas. Por consiguiente, la estructura legal certifica que este programa extraordinario NO pone en riesgo los aportes de las personas jubiladas ni afecta la liquidez de los fondos administrados para la vejez, los cuales operan de manera totalmente ajena e independiente.

Pautas operativas para el retiro de fondos en ventanilla

Los ciudadanos habilitados que presenten saldos pendientes de meses previos podrán cobrar un monto acumulado de hasta Bs 450 en una sola operación. Con la finalidad de viabilizar un cobro seguro y sencillo, los bancos autorizados aplican las siguientes facilidades:

Asistencia libre: Las agencias financieras atienden en horarios de oficina regulares cualquier día hábil del mes, sin aplicar restricciones numéricas por la terminación de la cédula o por la fecha de nacimiento.

Las agencias financieras atienden en horarios de oficina regulares cualquier día hábil del mes, sin aplicar restricciones numéricas por la terminación de la cédula o por la fecha de nacimiento. Documentación física: El único requisito indispensable que se debe presentar ante los cajeros es el Carnet de Identidad original y plenamente vigente del titular.

El único requisito indispensable que se debe presentar ante los cajeros es el Carnet de Identidad original y plenamente vigente del titular. Simplificación burocrática: El trámite es enteramente gratuito y directo, eliminando la exigencia de fotocopias de documentos, formularios especiales o el aval de terceras personas ajenas al banco.

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