Aduana aplicará el tipo de cambio oficial flexible con cotización semanal

La Aduana Nacional aplicará el tipo de cambio oficial flexible para las operaciones de comercio exterior, principalmente para convertir a bolivianos el valor de las facturas comerciales emitidas en moneda extranjera.

Gabriel Montalvo, gerente de la Aduana Nacional, explicó que el valor de las facturas comerciales emitidas en moneda extranjera será convertido a bolivianos con una cotización semanal, que se actualizará cada lunes y regirá hasta el domingo.

La información fue brindada por Gabriel Montalvo, gerente de la Aduana Nacional, quien explicó que, si bien actualmente existe un tipo de cambio flexible de carácter diario, la institución adaptará este mecanismo a una cotización semanal para los trámites aduaneros.

Cotización será actualizada cada lunes

Montalvo explicó que la Aduana realizará un análisis semanal para definir el tipo de cambio que será utilizado en las operaciones de comercio exterior.

“Actualmente hay un tipo de cambio flexible que es diario. Nosotros lo estamos adaptando a un tipo de cambio semanal”, señaló.

De acuerdo con la explicación, la cotización será actualizada cada lunes y permanecerá vigente hasta el domingo siguiente.

Aplicará para facturas en moneda extranjera

El gerente de la Aduana Nacional indicó que este tipo de cambio será utilizado para convertir a bolivianos el valor de las facturas comerciales emitidas en moneda extranjera.

La medida será aplicada en operaciones vinculadas al comercio exterior, principalmente en trámites de importación y otros procesos aduaneros donde se requiera realizar la conversión de moneda.

“Cada lunes será el tipo cambiario con el que nosotros vamos a ir trabajando, no diario, sino semanal”, explicó Montalvo.

Busca dar estabilidad a operadores

La cotización semanal permitirá que importadores, despachantes de aduana y operadores de comercio exterior cuenten con una referencia estable durante toda la semana para realizar sus trámites.

La Aduana Nacional señaló que esta adaptación busca adecuar sus procedimientos al nuevo esquema de tipo de cambio oficial flexible, pero evitando variaciones diarias dentro de las operaciones aduaneras.

Con esta disposición, los operadores deberán tomar en cuenta la cotización semanal publicada por la Aduana para el cálculo de sus obligaciones y operaciones en moneda nacional.

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