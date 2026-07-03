Exportaciones de hidrocarburos caen 37% en Bolivia, alerta el IBCE

Los ingresos por exportaciones de hidrocarburos registraron una caída del 37% durante los primeros cinco meses de 2026, según un reporte presentado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que también alertó sobre una desaceleración en el comercio exterior del país.

Caída en exportaciones

De acuerdo con el informe, entre enero y mayo las exportaciones bolivianas alcanzaron aproximadamente $us 5.500 millones, aunque el volumen exportado disminuyó un 16%.

Asimismo, las importaciones también reflejaron una contracción del 9% en volumen, superando ligeramente los $us 4.000 millones en valor.

El gerente del IBCE, Gary Rodríguez, advirtió que la reducción de las importaciones de insumos tendrá efectos en la actividad productiva durante los próximos meses.

"La caída en la importación de insumos va a impactar en la producción nacional en los próximos meses", señaló.

Recuperación económica urgente

El reporte también destaca que los hidrocarburos representan actualmente apenas el 5,6% del valor total de las exportaciones bolivianas, reflejando la disminución de su peso dentro del comercio exterior.

Desde el IBCE se exhortó a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial a trabajar de manera coordinada para impulsar medidas que contribuyan a la recuperación económica y fortalezcan al sector exportador, uno de los más afectados en los últimos meses.

Mira la programación en Red Uno Play