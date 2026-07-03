¿Tienes un reclamo por combustible? La ANH explica el procedimiento

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) recordó a los usuarios y operadores regulados el procedimiento establecido por la normativa vigente para la atención de reclamos relacionados con los servicios del sector de hidrocarburos, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de los consumidores.

Mediante un comunicado emitido este viernes, la entidad señaló que la Ley 453 y el Decreto Supremo 2337 establecen un proceso escalonado que contempla una reclamación directa ante el operador y, de ser necesario, una reclamación administrativa ante la ANH.

Primera etapa: reclamación directa ante el operador

La ANH explicó que los usuarios deben presentar inicialmente su reclamo, de forma verbal o escrita, en la oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) del operador correspondiente.

El plazo para realizar la reclamación es de 20 días hábiles desde que se conoce el hecho que motiva el reclamo. Sin embargo, cuando la denuncia esté relacionada con la calidad o el volumen de combustibles, esta deberá presentarse dentro de las 24 horas posteriores al incidente.

Asimismo, indicó que los operadores tienen un plazo máximo de tres días hábiles administrativos para responder los reclamos vinculados con interrupciones del servicio o alteraciones graves, mientras que para otros casos disponen de hasta 15 días hábiles administrativos. La respuesta deberá ser notificada al usuario en un plazo máximo de cinco días hábiles desde su emisión.

El comunicado oficial

Segunda etapa: reclamación administrativa ante la ANH

La entidad precisó que los usuarios podrán acudir a la ANH mediante una reclamación administrativa cuando el operador declare improcedente el reclamo, la respuesta no satisfaga al usuario o no exista respuesta dentro de los plazos establecidos.

Exhortan a cumplir el procedimiento

La ANH recordó a los operadores regulados su obligación de brindar una atención oportuna y adecuada a través de sus oficinas Odeco, y exhortó a los usuarios a seguir el procedimiento establecido para facilitar la atención y resolución de sus reclamos.

Finalmente, la institución aseguró que, en su calidad de ente regulador, continuará velando por el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de los derechos de las usuarias y los usuarios del sector de hidrocarburos.

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