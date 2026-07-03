Incendio de pastizales en Colpa Bélgica fue controlado y no dejó daños mayores

Una brigada de la Dirección de Recursos Naturales (Direna) de la Gobernación de Santa Cruz atendió un incendio de pastizales registrado en inmediaciones de la plaza principal de la población de Colpa Bélgica.

El fuego fue controlado oportunamente por bomberos de la Policía de Warnes, mientras que el personal de Direna realizó trabajos de verificación en la zona afectada.

Tras las labores de sofocación, la brigada realizó un sobrevuelo con drones y una inspección en terreno para verificar que el incendio haya sido completamente liquidado, descartando focos activos antes de su retorno a base.

De acuerdo con el reporte, la emergencia fue contenida sin que se registren daños de magnitud.

Personal de Direna realizó trabajos de verificación en la zona afectada.Foto: Gobernación de Santa Cruz

Brigadas en alerta amarilla

Desde Direna se informó que el personal se encuentra en alerta amarilla, dispuesto a atender cualquier emergencia forestal en el departamento.

Asimismo, destacaron que la respuesta rápida fue posible por instrucción del gobernador y la coordinación entre unidades de emergencia.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar encender fuego en áreas abiertas debido a las condiciones climáticas, especialmente por la presencia de fuertes vientos que facilitan la propagación de incendios.

También recomendaron reportar de inmediato cualquier columna de humo o quema al número de emergencias, con el fin de prevenir siniestros de mayor magnitud.

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