Se viene la carrera solidaria "Nadie se Rinde" para ayudar a niños con discapacidad

La solidaridad volverá a tomar las calles de Santa Cruz, este domingo 5 de julio con la tercera versión de la carrera "Nadie se Rinde", una actividad benéfica que busca recaudar fondos para la fabricación de andadores personalizados destinados a niños con discapacidad.

La competencia está abierta a toda la población y contará con distintas categorías. La prueba de 1K estará dirigida a niños de 3 a 12 años, mientras que la carrera de 7K podrá ser disputada por personas desde los 13 años, sin límite de edad.

Además, se desarrollará una carrera paralímpica de 400 metros, en la que participarán personas con discapacidad que utilizan sillas de ruedas, triciclos, monociclos de vida o prótesis.

"Todo lo recaudado en esta carrera va a ser para hacer andadores. Las personas con discapacidad normalmente están postradas en una cama o en una silla de ruedas y qué mejor que nosotros, como población, nos sumemos a dar esperanza a más personas", explicó una de las organizadoras.

Los andadores son fabricados de manera personalizada, de acuerdo con las necesidades de cada beneficiario. Los organizadores también impulsan una campaña para que instituciones, colegios, clubes o agrupaciones se conviertan en padrinos de un andador.

Por cada grupo de entre 40 y 50 participantes inscritos se financiará uno de estos equipos, que llevará una placa con el nombre de los padrinos y será entregado por ellos mismos al niño beneficiado.

"Queremos contagiar la solidaridad, queremos hacer esa conexión con estas personas especiales que nos necesitan hoy día", añadió la organizadora.

Las inscripciones y la entrega de kits se realizan de manera presencial en la Villa Olímpica, en el Estadio de Atletismo. Asimismo, los interesados aún pueden registrarse a través de la página runner.com.bo.

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