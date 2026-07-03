Con el inicio del descanso pedagógico, la Terminal Bimodal en Santa Cruz registra un importante movimiento de pasajeros que buscan viajar al interior del país.

Sin embargo, las empresas de transporte continúan enfrentando dificultades por la escasez de diésel, situación que condiciona la venta de pasajes y genera incertidumbre sobre las salidas.

El representante de una empresa de transporte, explicó que la comercialización de boletos ahora depende de que las unidades logren abastecerse de combustible.

"Estamos con ese problema del diésel; están las filas largas. Antes, a esta hora empezábamos a vender normalmente; ahorita tenemos que preguntar primero si el bus está con diésel para poder vender", señaló.

Indicó que las unidades que partieron durante la mañana habían logrado cargar combustible el día anterior y que, para los viajes de la tarde, las ventas permanecen suspendidas hasta confirmar el abastecimiento.

"Hay gente que quiere comprar, pero no estamos vendiendo mientras no carguen diésel. Para la tarde recién vendemos entre las 10, 11 o 12 del día, dependiendo de la hora que carguen, para no tener problemas más tarde", afirmó.

El operador señaló que desde el jueves aumentaron la consulta y compra de pasajes por el receso escolar, aunque lamentó que la crisis de combustible continúe afectando al sector.

"Esperemos que estos días no haya bloqueos ni problemas con el diésel para poder recuperar algo, después de los 50 días de bloqueos que hemos pasado", manifestó.

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