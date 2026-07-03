Nuevo precio del dólar oficial en Bolivia: así cotiza este viernes 3 de julio

El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó este viernes 3 de julio el nuevo Tipo de Cambio Oficial, que se ubicó en Bs 9,80, registrando un incremento de Bs 0,02 respecto al jueves 2 de julio, cuando la cotización era de Bs 9,78.

La actualización forma parte del régimen de tipo de cambio flexible, mediante el cual la entidad monetaria publica diariamente la referencia oficial de la divisa estadounidense.

Así cotiza el dólar paralelo

Mientras tanto, el mercado paralelo mostró un comportamiento diferente. De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza este viernes en Bs 9,99 para la compra y Bs 9,94 para la venta.

En comparación con la jornada anterior, la cotización registró una leve variación: el jueves el dólar paralelo se ubicaba en Bs 9,98 para la compra y Bs 9,95 para la venta.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones continúan siendo utilizadas como referencia por diversos sectores económicos para realizar operaciones comerciales y financieras.

Por su parte, el Tipo de Cambio Oficial es determinado y publicado diariamente por el Banco Central de Bolivia, en el marco del nuevo esquema cambiario implementado por la entidad.

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