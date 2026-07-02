Sector Turismo pide al Gobierno declarar emergencia económica

El sector turístico solicitó al Gobierno central la declaratoria de emergencia económica por seis meses, debido a la crítica situación que atraviesa tras 53 días de conflictos sociales y bloqueos de vías en el país.

Representantes del rubro señalaron que las pérdidas económicas son elevadas y que la medida permitiría aplicar acciones excepcionales para evitar el cierre definitivo de empresas, la pérdida de fuentes laborales y la desaparición de inversiones construidas durante décadas.

Piden decreto supremo

Desde el sector plantean la emisión inmediata de un decreto supremo que declare el estado de emergencia económica para el turismo.

“Esta medida permitirá implementar acciones excepcionales que eviten el cierre definitivo de empresas, la pérdida de empleos y la desaparición de inversiones construidas durante décadas”, señalaron los representantes.

La solicitud busca que el Gobierno adopte medidas urgentes para reactivar las actividades turísticas afectadas por los bloqueos.

Crisis supera efectos de la pandemia

Los operadores turísticos advirtieron que atraviesan una de las crisis más severas de su historia, incluso superior a la registrada durante la pandemia.

“Actualmente la afectación al sector turístico es demasiado grande. Es más, podríamos decir que se ha superado incluso a los efectos que se han tenido en la pandemia”, indicaron.

El sector asegura que los conflictos sociales provocaron cancelaciones, pérdida de reservas, suspensión de viajes y una fuerte reducción del movimiento económico.

Reportan Bs 2.600 millones en pérdidas

De acuerdo con los representantes del turismo, las pérdidas económicas alcanzan aproximadamente Bs 2.600 millones a nivel nacional.

El impacto afecta a agencias de viaje, hoteles, transporte turístico, guías, operadores, restaurantes y otros servicios vinculados a la actividad.

Recuperación tomará varios meses

El sector espera una respuesta del Gobierno central y advierte que la recuperación no será inmediata.

Según sus estimaciones, podrían necesitar entre siete y ocho meses para recuperar parte de lo perdido durante los conflictos.

“Estamos hablando de siete u ocho meses para recuperar algo de lo que hemos perdido”, señalaron.

Los representantes del turismo insistieron en que la declaratoria de emergencia económica es necesaria para evitar una mayor afectación y proteger a miles de familias que dependen directa e indirectamente de esta actividad.

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