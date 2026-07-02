Estados Unidos ratifica apoyo al Gobierno de Rodrigo Paz y a la democracia en Bolivia

El encargado de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Erik Martini, ratificó el respaldo de su país a la democracia boliviana y al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, durante un mensaje por la conmemoración del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Martini señaló que las democracias enfrentan desafíos en distintas partes del mundo y afirmó que Estados Unidos mantiene un respaldo “inquebrantable” a la institucionalidad democrática en Bolivia.

“Estados Unidos lo dice con claridad: la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas no se negocia”, sostuvo.

Llamado al diálogo y rechazo a la violencia

El diplomático remarcó que las diferencias políticas deben resolverse mediante el diálogo, el respeto a la ley y dentro del marco constitucional.

Agregó que la violencia no debe ser utilizada como mecanismo para resolver conflictos políticos o sociales.

“Las diferencias políticas se resuelven con diálogo, con respeto a la ley y dentro del marco constitucional, nunca con violencia”, manifestó.

Cooperación entre Bolivia y Estados Unidos

Martini aseguró que Bolivia puede contar con Estados Unidos “hoy y siempre” y anunció que se buscará profundizar la cooperación bilateral para fortalecer instituciones, generar prosperidad y proteger la seguridad de las comunidades.

También señaló que ambos países trabajarán de manera conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, al considerar que estas amenazas afectan la estabilidad regional.

“No hay desarrollo sin seguridad. No hay prosperidad sin democracia”, afirmó.

Destaca la resiliencia boliviana

Durante su mensaje, Martini también destacó la fortaleza y resiliencia del pueblo boliviano. Señaló que, desde antes de llegar al país, escuchó hablar del carácter trabajador, valiente y resistente de la población.

“Desde mucho antes de llegar, escuché hablar del carácter del pueblo boliviano, de su capacidad de trabajo, de su valentía frente a la adversidad y de su profunda resiliencia”, expresó.

El encargado de Negocios afirmó que Bolivia es un ejemplo para la región por su capacidad de levantarse y reinventarse ante los desafíos.

Conmemoración Aniversario 250

El mensaje fue emitido en el marco de la celebración de “Freedom 250”, por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Martini recordó que la construcción de una sociedad más libre y justa no solo fue obra de figuras históricas como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y George Washington, sino también de ciudadanos comunes que aportaron desde el anonimato.

En ese contexto, mencionó a Anna Smith Strong, una joven patriota que apoyó a las milicias de Nueva York mediante comunicaciones secretas durante la guerra de independencia.

“Las grandes transformaciones no las protagonizan solo los héroes consagrados por la historia. Las protagonizan las personas comunes que, cuando llega el momento, eligen el valor por encima de la indiferencia”, señaló.

Mensaje final

Al concluir, Martini sostuvo que el futuro no depende únicamente de los líderes, sino también de las personas que cada día eligen la esperanza sobre el miedo, el diálogo sobre el enfrentamiento y la construcción sobre la división.

El diplomático expresó su deseo de que la amistad entre Bolivia y Estados Unidos continúe creciendo generación tras generación.

“Happy 4th of July and Happy Freedom 250”, concluyó.

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