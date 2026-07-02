Senado remite a Comisión de Constitución proyecto para cubrir acefalía

La Cámara de Senadores remitió a la Comisión de Constitución el proyecto de ley referido a la designación transitoria de interinato de autoridades judiciales para cubrir acefalías en el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia.

Durante la sesión camaral de este jueves 2 de julio, se dio lectura al primer punto del orden del día, referido a correspondencia y proyectos de ley.

“El senador Freddy Castillo Chávez remite el proyecto de ley de designación transitoria de interinato del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia”, informó el secretario durante la lectura del documento.

Tras ello, la presidencia de la Cámara de Senadores dispuso que el proyecto sea derivado a la Comisión de Constitución para su análisis.

Comisión deberá aceptar o rechazar el proyecto

La Comisión de Constitución será la instancia encargada de revisar la propuesta legislativa y determinar si corresponde aceptar o rechazar el tratamiento del proyecto.

Legisladores señalaron que el objetivo debe ser viabilizar una salida institucional conforme a la Constitución Política del Estado, para completar los cargos acéfalos en el Órgano Judicial.

“Lo que se trata aquí es de viabilizar la elección de acuerdo a lo que manda la Constitución Política del Estado y completar los cargos acéfalos tanto para el Tribunal Constitucional como para el Tribunal Supremo de Justicia”, sostuvo una legisladora Mallón.

Rechazan designaciones

Desde la Asamblea se advirtió que el proceso debe garantizar transparencia y evitar designaciones políticas o acuerdos partidarios.

“No queremos más magistrados designados a dedo. La justicia, sabemos, está podrida y la población boliviana requiere respuestas. Necesitamos recuperar la institucionalidad del Órgano Judicial”, manifestó.

La legisladora remarcó que la población exige imparcialidad en la elección de autoridades judiciales y cuestionó cualquier intento de mantener prácticas de cuoteo político.

Piden recuperar la institucionalidad judicial

El debate sobre las acefalías judiciales se instala nuevamente en la Asamblea Legislativa en medio de cuestionamientos al sistema de justicia y pedidos de reforma.

Desde sectores legislativos se sostiene que Bolivia necesita avanzar hacia cambios en la Constitución Política del Estado, pero que el primer paso debe ser recuperar la institucionalidad y la imparcialidad del Órgano Judicial.

“Lo que queremos los bolivianos es transparencia en la elección de magistrados”, agregó.

El proyecto quedó ahora en manos de la Comisión de Constitución, que deberá emitir un criterio para definir si la propuesta avanza en su tratamiento legislativo.

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