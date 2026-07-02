Avicultores piden una ley antibloqueos para garantizar el abastecimiento

Uno de los sectores más golpeados por los más de 50 días de bloqueo en las carreteras del país pidió al Gobierno avanzar en una ley antibloqueos para garantizar la libre transitabilidad y evitar nuevos perjuicios a la producción, el abastecimiento y los servicios básicos.

Omar Castro, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores, sostuvo que el sector planteó al Gobierno tres condiciones principales para poder producir y asegurar que los alimentos lleguen a la mesa de los bolivianos.

“Nos hacen siempre la pregunta de si está garantizado el abastecimiento a la población. Nosotros hoy le hemos manifestado al Gobierno que hay tres condiciones principales que ellos deben dar para que nosotros produzcamos”, señaló Castro.

Tres condiciones para producir

El representante del sector avícola explicó que la primera condición es garantizar el abastecimiento de combustible, un elemento clave para la producción, transporte y distribución de alimentos.

La segunda, dijo, es proteger el derecho propietario y frenar los avasallamientos.

La tercera condición es asegurar la libre transitabilidad en todo el territorio nacional.

“Uno, el tema combustible. Dos, realmente el tema de que ellos puedan proteger el derecho propietario, ya no más avasallamiento. Y tres, el tema de la libre transitabilidad a lo largo y ancho del país”, afirmó.

Piden trabajar una ley antibloqueos

Castro indicó que el sector volvió a plantear la necesidad de una ley antibloqueos, al considerar que esta norma permitiría cerrar un marco de protección para la población y la actividad productiva.

Según explicó, la propuesta se conecta con el principio constitucional de libre transitabilidad y con la normativa sobre estados de excepción para momentos extremos.

“Se le ha vuelto a tocar el tema de la ley antibloqueos. ¿Y esto por qué? Porque creemos nosotros que la ley antibloqueos viene a cerrar un círculo que empieza con la Constitución Política del Estado, que garantiza la libre transitabilidad”, manifestó.

El dirigente añadió que esta norma debería proteger a la población frente a bloqueos que afectan la economía, la producción, el abastecimiento y los servicios esenciales.

“Es una forma de protesta dañina”

El presidente de los avicultores cuestionó los bloqueos como forma de protesta, al señalar que generan efectos negativos para distintos sectores del país.

“Que proteja a toda la población, a todos los bolivianos contra esta forma de protesta que se ha instaurado en el país y que es dañina, que va en contra de la producción, en contra del abastecimiento, en contra de los servicios básicos de salud, de educación”, sostuvo.

Castro remarcó que la libre transitabilidad es fundamental para garantizar que los productos lleguen a los mercados y que las familias bolivianas no enfrenten desabastecimiento o incremento de precios.

Sector busca garantías para seguir produciendo

El sector avícola asegura que no puede garantizar plenamente el abastecimiento si no existen condiciones mínimas para producir, transportar insumos y distribuir alimentos.

Por ello, los productores piden al Gobierno medidas concretas que protejan las carreteras, aseguren el suministro de combustible y eviten nuevos bloqueos prolongados.

Para los avicultores, una ley antibloqueos permitiría dar seguridad a la población, al aparato productivo y a los sectores que dependen del transporte diario para mantener activa la economía nacional.

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