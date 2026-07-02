Cívicos piden al Ministerio Público aprehensión contra Evo, Argollo y Salazar

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, informó que la Fiscalía admitió la denuncia presentada contra Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar por su presunta responsabilidad en los bloqueos registrados durante más de 50 días en el país.

Zambrana calificó la decisión como una "grata noticia" y aseguró que el objetivo es identificar a los responsables de las movilizaciones que, según afirmó, ocasionaron pérdidas económicas y afectaciones a la población.

"Acabamos de recibir la grata noticia de que la denuncia presentada ayer ha sido admitida para su tratamiento judicial. A partir de este momento corresponde iniciar la investigación para dar con los responsables de toda la destrucción que vivió Bolivia durante estos 54 días", señaló.

El dirigente explicó que, si bien inicialmente la denuncia está dirigida contra Morales, Argollo y Salazar, solicitarán que las investigaciones alcancen a todas las personas que hayan participado de manera directa o indirecta en los hechos.

Aprehensión de denunciados

Asimismo, indicó que solicitaron la aprehensión de los tres denunciados al considerar que existen riesgos procesales de fuga y obstaculización de la investigación.

"Hemos pedido la orden de aprehensión porque existen riesgos de fuga y obstaculización. El señor Evo Morales ya ha demostrado en anteriores procesos que rehúye la acción de la justicia", manifestó.

Zambrana también señaló que la denuncia fue admitida por delitos como terrorismo, alzamiento armado y asociación delictuosa, aunque no descartó solicitar la ampliación por otros tipos penales conforme avance la investigación.

Denuncia podría ampliarse a más responsables

El dirigente agregó que también podrían incorporarse nuevas personas al proceso si durante la investigación se identifican elementos que acrediten su participación en los bloqueos.

"Seguramente varios parlamentarios que instigaron o participaron de alguna manera serán llamados a declarar. Si existen suficientes elementos de convicción, pediremos la ampliación de la denuncia", afirmó.

Finalmente, sostuvo que los responsables deberán responder no solo penalmente, sino también por las pérdidas económicas y las consecuencias que, según el Comité Cívico, dejaron las movilizaciones en el país.

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