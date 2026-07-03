Alcalde anuncia plan para reordenar los mercados y ocupar puestos vacíos

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, anunció que su administración trabaja en un plan integral para reorganizar el comercio informal y reubicar a los vendedores ambulantes en puestos disponibles dentro de los mercados de la ciudad.

"Son miles de puestos los que están vacíos. Se está haciendo un relevamiento, reorganizando todo esto, porque esos puestos se tienen que entregar a personas que están trabajando lógicamente en la calle", afirmó.

Saavedra sostuvo que la reubicación busca brindar mejores condiciones de trabajo a los comerciantes, al tiempo que se recuperara el orden en los espacios públicos.

"Yo le aseguro que a nadie le gusta vender bajo el sol, bajo la lluvia, en el frío, pero se tiene que hacer de una manera responsable para que no pase lo que pasaba antes, que se lo daban a los amigos, que se lo daban a cuatro familias. Esto se tiene que hacer de una manera responsable, adecuada y en eso estamos trabajando", manifestó.

El alcalde indicó que el municipio también avanza en un plan de ordenamiento urbano, al considerar que la ciudad arrastra problemas de organización desde hace más de dos décadas.

"Nosotros estamos en el cargo hace poco y estamos trabajando en un plan integral de ordenamiento de nuestra ciudad, pero los planes se requieren hacer de manera responsable", señaló.

Finalmente, pidió paciencia a la población y aseguró que los cambios demandarán tiempo para ejecutarse de forma adecuada.

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