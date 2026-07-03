La Paz: Tras los bloqueos, precio de carne de pollo continúa disminuyendo hasta los Bs 13 el kilo

Los precios de la carne de pollo registran una importante reducción en los mercados de La Paz. En la Garita de Lima, el kilo llegó a comercializarse desde Bs 13, mientras que el pollo entero se ofrece entre Bs 35 y Bs 40, una disminución considerable respecto a semanas anteriores, cuando su costo superaba los Bs 50 por unidad.

Los compradores confirmaron que el precio bajó y señalaron que esperan que esta reducción también se refleje en los restaurantes y puestos de comida.

Otras carnes también disminuyeron su precio

La disminución también alcanzó a la carne de cerdo. Los comerciantes informaron que la pierna se vende en Bs 33 el kilo y la costilla en Bs 35.6730451

En el caso de la carne de res, los vendedores indicaron que el kilo gancho se mantiene en Bs 45, aunque algunos cortes muestran una reducción frente a semanas anteriores.

La carne molida especial se comercializa en Bs 66 el kilo, la corriente en Bs 46 y la pulpa desde Bs 74, mientras que los cortes de mejor calidad alcanzan los Bs 80 y Bs 84 por kilo.

“Sí ha bajado. Antes la pulpa estaba por encima de los Bs 80 y ahora se consigue desde Bs 74”, explicó un comerciante.

Los vendedores atribuyen esta reducción al mayor abastecimiento de productos en los centros de distribución y esperan que la tendencia se mantenga en los próximos días.

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