Cochabamba celebra la Séptima Versión de la Feria del Api y el Pastel en el parque Lincoln este sábado

La Asociación Cochabambina del Api y el Pastel invita a la población a participar de la séptima versión de la Feria del Api y el Pastel, que se realizará este sábado 4 de julio en el parque Lincoln, en la zona norte de Cochabamba, desde las 14:00 hasta las 22:00.

El evento reunirá a 10 expositores que ofrecerán el tradicional api acompañado de pastel, además de otras variedades como buñuelos, en un espacio pensado para el encuentro familiar y la promoción de la gastronomía típica de la temporada de invierno.

Una de las organizadoras destacó que la actividad busca mantener viva la tradición y brindar un ambiente familiar.

“El lugar es el ideal para disfrutar en familia, el evento va a durar hasta que terminen las ollas”, señaló.

Los precios se mantendrán accesibles, con el combo de api y pastel a 15 bolivianos, según los organizadores, quienes aseguraron que se cuenta con suficiente producción para atender a los asistentes.

La feria se desarrollará en el parque Lincoln, ubicado en la calle Quilla entre Pachamama e Illapa, en la zona norte de la ciudad, donde los expositores ofrecerán productos preparados en el momento y con sabores tradicionales.

Los organizadores invitaron a la población a participar de esta actividad gastronómica que busca preservar una de las tradiciones más representativas de Cochabamba.



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