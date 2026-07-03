Una mujer de 30 años y un joven de 18 fueron aprehendidos en la ciudad de Cochabamba después de que una bebé de seis meses fuera ingresada sin signos vitales a un centro médico. El caso es investigado por la Policía, que indaga las circunstancias de la muerte de la menor y una presunta red de explotación infantil.

De acuerdo con el reporte preliminar, el personal médico alertó a la Policía tras constatar que la bebé ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso al nosocomio.

Durante las primeras investigaciones, ambos aprehendidos, provenientes de Santa Cruz, habrían admitido que la bebé no era su hija y que la madre biológica se la habría entregado para pedir limosna en la ciudad de Cochabamba.

Posteriormente, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se trasladaron al alojamiento donde la pareja se hospedaba, ubicado en la avenida Aroma. La intervención se realizó aproximadamente a las 21:00 del jueves.

En el lugar fueron encontrados cinco menores de edad: cuatro niños y un adolescente que, según el reporte preliminar, figuraba como desaparecido. Ante esta situación, personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia acudió al inmueble para brindar protección a los menores y asumir las acciones correspondientes.

Tras el operativo, la Intendencia Municipal de Cochabamba procedió a clausurar el alojamiento de manera preventiva hasta que regularice su situación legal.

La Policía informó que la investigación continúa y se aguardan los resultados de la autopsia médico legal, que permitirán establecer la causa de la muerte de la bebé. Asimismo, se espera un informe oficial de la Felcc y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en las próximas horas.

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