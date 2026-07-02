Rescatan 67 lagartijas que eran comercializadas con fines medicinales

Un total de 67 lagartijas fueron rescatadas durante un operativo realizado por la Policía Forestal y Medio Ambiente en la ciudad de El Alto. Los animales silvestres eran presuntamente comercializados con fines medicinales en negocios dedicados a la venta de medicina natural.

La intervención se realizó en inmediaciones del multifuncional de la urbe alteña, donde efectivos de Pofoma allanaron cinco establecimientos.

Hallan lagartijas vivas y restos de reptiles

Durante la requisa, la Policía encontró decenas de lagartijas vivas, además de frascos de distintos tamaños que contenían restos de reptiles.

“En la requisa podemos observar y secuestrar 67 especímenes de lagartijas vivas, 26 frascos de distintos tamaños donde se encontraban lagartijas y otro tipo de restos de reptiles”, informó un efectivo policial.

Los animales rescatados serán evaluados para su posterior reinserción a su hábitat natural.

Cuatro personas aprehendidas

Como resultado del operativo, cuatro personas fueron aprehendidas: tres hombres y una mujer.

El caso fue coordinado con el Ministerio Público y será investigado en el marco de la normativa vigente contra la comercialización ilegal de fauna silvestre.

Sentencian a tres personas por vender ranas gigantes

En otro caso relacionado con delitos contra la vida silvestre, el fiscal Daniel Portales informó que tres personas fueron sentenciadas por comercializar ranas gigantes del lago Titicaca.

Según la investigación, los acusados eran propietarios de un restaurante ubicado en la carretera a Copacabana, en la localidad de Huatajata, donde ofrecían el plato conocido como ancas de rana.

“El Ministerio Público ha formalizado acusación y en el desarrollo del juicio oral se ha demostrado la existencia del hecho y la participación de los tres acusados en el delito de tráfico ilegal de vida silvestre”, informó Portales.

Tres años de cárcel

La autoridad jurisdiccional dictó sentencia condenatoria contra los tres acusados y les impuso una pena de tres años de privación de libertad.

Los varones deberán cumplir la sanción en el penal de San Pedro, mientras que la mujer fue enviada al centro penitenciario de Obrajes.

Rescatan 24 ranas con vida

Durante la intervención al restaurante se encontraron 26 ranas gigantes del lago Titicaca. Dos murieron y 24 fueron rescatadas con vida.

Con apoyo de especialistas de Anfibios en Bolivia, los ejemplares fueron atendidos para preservar su vida y posteriormente devolverlos a su hábitat natural.

Las autoridades señalaron que estos operativos buscan frenar el tráfico ilegal de especies silvestres y proteger animales que forman parte de ecosistemas vulnerables.

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