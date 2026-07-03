Vacaciones escolares inician el 6 de julio en Cochabamba con recomendaciones de salud por el frío

El descanso pedagógico de invierno en Cochabamba comenzará el domingo 6 de julio y se extenderá hasta el 17 del mismo mes, mientras que el retorno a las actividades escolares está programado para el lunes 20 de julio.

El director departamental de Educación, Edgar Veizaga. explicó que serán 10 días hábiles de receso tanto para estudiantes como para maestros, periodo en el que se busca reforzar el cuidado de la salud y el tiempo en familia.

“Hay 10 días de descanso pedagógico tanto para estudiantes como para los maestros, en este tiempo esperemos que la gente disfrute de sus hijos y desarrollen otras actividades diferentes a las clases”, señaló Veizaga.

El director destacó que el receso responde también a factores climáticos y sanitarios, tomando en cuenta reportes del Senamhi sobre el descenso de temperaturas y alertas del Sedes por el incremento de infecciones respiratorias agudas (IRAs).

Casos de herpangina

Asimismo, mencionó la presencia de casos de herpangina en los distritos de Quillacollo, Cercado, Vinto y Sacaba, lo que influyó en la determinación del descanso.

“Ha habido bastante niños afectados con la enfermedad y queremos que se cuiden”, indicó, al recomendar que los estudiantes permanezcan en casa bajo protección adecuada.

Veizaga exhortó a los padres de familia a estar atentos a los síntomas de sus hijos y acudir a centros de salud en caso necesario, además de evitar enviar a los menores a las unidades educativas si presentan signos de enfermedad.

Recomendaciones para los padres

Durante el receso, las autoridades recomendaron aprovechar el tiempo para reforzar la lectura y actividades en familia, especialmente en los cursos iniciales. “Es importante que los padres incentiven la lectura y el hábito en los estudiantes; el ejemplo en casa es fundamental”, señaló.

También se recomendó la vacunación de los estudiantes en los centros de salud durante el periodo de descanso, como medida preventiva.

La autoridad aclaró que no habrá ampliación del receso invernal, ya que se debe cumplir con los 200 días del calendario escolar establecidos para la gestión educativa.

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