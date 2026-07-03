¿Habrá más días de clases? Educación evalúa extender el calendario escolar en algunos distritos

El Ministerio de Educación analiza la posibilidad de ampliar el calendario escolar hasta por una semana en los distritos donde los bloqueos y conflictos sociales provocaron la suspensión de clases durante la gestión 2026.

El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, explicó que la decisión no será generalizada, sino que dependerá de la evaluación que realice cada dirección distrital sobre el impacto que tuvieron las interrupciones en las actividades académicas. Adelantó que los departamentos más afectados fueron La Paz y Cochabamba.

"Hemos instruido que se haga una evaluación precisa respecto al tiempo que se ha perjudicado a las labores escolares. Cada dirección distrital y cada unidad educativa debe realizar este trabajo para definir las medidas más apropiadas y garantizar el cumplimiento de las actividades previstas para esta gestión", señaló la autoridad a los medios de comunicación.

La ampliación no superaría una semana

Pimentel explicó que mientras algunos municipios suspendieron las clases presenciales por motivos de seguridad, otros continuaron con normalidad o recurrieron a la modalidad virtual para evitar interrupciones en el proceso educativo.

En ese contexto, precisó que, de aprobarse una ampliación del calendario escolar, esta no excedería una semana.

"No creo que sea más de una semana, pero eso deberá evaluarlo cada dirección distrital de acuerdo con lo ocurrido en su jurisdicción", afirmó.

Evaluarán la efectividad de las clases virtuales

La autoridad también indicó que las clases a distancia solo serán consideradas como jornadas efectivas si cada director de unidad educativa verifica que fueron desarrolladas de manera adecuada y cumplieron los objetivos pedagógicos.

Asimismo, recordó que la Resolución Ministerial 001/2026 faculta a las direcciones distritales a realizar ajustes al calendario escolar, siempre que se garantice el cumplimiento de los 200 días hábiles establecidos para la presente gestión.

Vacaciones de invierno se mantienen por regiones

Respecto al descanso pedagógico, Pimentel explicó que algunas regiones ya iniciaron las vacaciones de invierno, mientras que otras aún esperan la autorización correspondiente.

Precisó que las direcciones distritales deben remitir informes técnicos al Ministerio de Educación justificando la fecha propuesta para el receso escolar, en función de las condiciones climáticas de cada región.

La autoridad recordó que, desde esta gestión, las vacaciones de invierno se aplican de manera escalonada y diferenciada, con el objetivo de adecuarse a las particularidades climáticas de cada departamento.

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