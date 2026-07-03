Senado aprueba en grande la Ley de Acceso a la Información Pública

La Cámara de Senadores aprobó este jueves, por unanimidad y en su estación en grande, el proyecto de ley N.° 066/2025-2026 "Ley de Acceso a la Información Pública", una iniciativa orientada a garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, fortalecer la transparencia en la gestión pública y establecer mecanismos que faciliten el acceso de la ciudadanía a la información generada por las instituciones del Estado.

La aprobación se produjo luego de que el pleno rechazara una moción de aplazamiento y diera continuidad al tratamiento del proyecto. Conforme al acuerdo alcanzado durante la sesión, la consideración en detalle de la iniciativa será retomada en la próxima sesión ordinaria.

𝐔𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧

El informe presentado por la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral recomendó la aprobación del proyecto e incorporó dos disposiciones destinadas a fortalecer su implementación.

Entre ellas, la creación de un “órgano garante externo, autónomo e independiente, con personalidad jurídica, presupuesto propio y potestad sancionatoria”, además del mandato al Órgano Ejecutivo para implementar un sistema estandarizado de gestión y archivo documental en las entidades públicas, como condición para la plena operatividad de la futura ley.

El proyecto establece como objeto garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, tanto de manera individual como colectiva, promoviendo la transparencia de la gestión institucional.

Asimismo, “dispone su aplicación a entidades e instituciones públicas, empresas públicas, universidades públicas y otras instancias con participación estatal, incorporando principios como la accesibilidad, la gratuidad, la presunción de publicidad, la transparencia, la no discriminación, la responsabilidad y la facilitación para el acceso a la información pública”.

Con la aprobación en su estación en grande, el proyecto continuará su tratamiento en detalle en la próxima sesión de la Cámara de Senadores, instancia en la que el pleno analizará cada uno de sus artículos antes de su votación definitiva.

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