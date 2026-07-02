Bancadas acuerdan no aprobar proyectos para designar nuevos magistrados

Los jefes de bancada de las diferentes fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa se reunieron con el vicepresidente Edmand Lara y determinaron no aprobar ningún proyecto de ley que busque designar nuevos magistrados por una vía distinta a la elección judicial.

Durante el encuentro, los parlamentarios coincidieron en que se debe respetar la Constitución Política del Estado y que la única forma de elegir autoridades para el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia es mediante elecciones judiciales.

Rechazan designaciones por decreto o suplencia

Según se informó, las bancadas rechazaron cualquier alternativa que implique designaciones por decreto, ascenso de suplentes u otro mecanismo que no esté contemplado en la Constitución.

“Todos los jefes de bancada han rechazado: ni por decreto, ni porque suban los suplentes. Queremos elección tal como dice la Constitución”, señaló la senadora Tomasa Yaruhi

Los legisladores remarcaron que la Asamblea debe actuar dentro del marco constitucional y cumplir lo establecido por la norma.

“Todo lo que está dentro de la Constitución está permitido y es lo que nosotros debemos cumplir”, añadió Yaruhi

Propuestas alternativas serían inconstitucionales

Para los parlamentarios, cualquier propuesta que busque cubrir las acefalías judiciales sin pasar por una elección sería inconstitucional.

Señalaron que el debate debe centrarse en viabilizar una elección para completar los cargos pendientes en el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia.

Piden respetar la Constitución

Las bancadas sostienen que lo que corresponde, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, es convocar a elecciones judiciales para cubrir las acefalías existentes en los altos tribunales.

“Lo que corresponde por la Constitución Política del Estado es una elección de las acefalías que en este momento se encuentran en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia”, indicaron.

Con esta decisión, los jefes de bancada cierran la posibilidad de respaldar proyectos orientados a designaciones transitorias y ratifican que el camino debe ser la elección judicial.

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