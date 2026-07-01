La Paz: Ratifican inicio de las vacaciones escolares desde el 6 julio; conozca las disposiciones de las autoridades

La Dirección Departamental de Educación de La Paz emitirá un instructivo con las disposiciones para el descanso pedagógico, que iniciará este lunes 6 de julio en las unidades educativas del departamento.

El director departamental de Educación, Víctor Hugo Sirpa, informó que durante el receso estará prohibida la asignación de tareas de avance curricular por parte de los maestros a los estudiantes.

Receso será de 10 días hábiles

Sirpa explicó que el descanso pedagógico tendrá una duración de 10 días hábiles y que durante ese tiempo los estudiantes deberán suspender las actividades escolares regulares.

“Existe la prohibición de la otorgación de tareas de avance curricular a los estudiantes para estos 10 días hábiles de receso pedagógico”, señaló la autoridad educativa.

Recomiendan mantener la lectura

Si bien no se podrán asignar tareas escolares, Sirpa aclaró que los maestros sí podrán sugerir a los padres de familia y estudiantes mantener el hábito de la lectura durante el descanso.

La autoridad señaló que leer en casa ayudará a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, sin que esto sea considerado una tarea obligatoria de avance curricular.

“Puede sugerir el maestro al padre de familia y al estudiante que no dejen la lectura por ningún motivo”, indicó.

El instructivo oficial será emitido por la Dirección Departamental de Educación durante esta jornada, con el detalle de las disposiciones que deberán cumplir las unidades educativas durante el descanso pedagógico.

Mira la programación en Red Uno Play