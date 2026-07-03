¿Viajas en vacaciones? Estas son las carreteras con restricciones en Bolivia este viernes 3 de julio

Con el inicio de las vacaciones invernales y el aumento de viajeros en las carreteras del país, las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos y verificar el estado de las rutas antes de salir.

Si bien la transitabilidad en la mayor parte de la Red Vial Fundamental fue restablecida tras el levantamiento de los bloqueos registrados en semanas anteriores, aún persisten algunos sectores con restricciones por trabajos de mantenimiento, desvíos temporales y afectaciones provocadas por las lluvias.

Estas son las rutas donde se recomienda extremar precauciones:

La Paz: restricción vehicular entre Puente Chaco y Puente Villa

En este tramo continúan los trabajos de mantenimiento vial, por lo que se mantiene una restricción para la circulación de vehículos.

Horarios de restricción:

De 08:00 a 12:00.

De 13:30 a 18:00.

De lunes a sábado.

Las autoridades recomiendan programar el viaje con anticipación y respetar la señalización instalada a lo largo del sector.

Santa Cruz: un tramo continúa intransitable por inundación

El tramo San Lorenzo – Salinas permanece cerrado al tránsito debido a una inundación registrada a la altura del Puente San Miguelito.

Hasta nuevo aviso, se recomienda evitar esta ruta y optar por vías alternas, mientras las autoridades realizan las evaluaciones correspondientes.

Santa Cruz: restricciones entre Bermejo y La Angostura

Otro de los sectores con limitaciones es el tramo Bermejo – La Angostura, donde continúan los trabajos de conservación vial.

Horarios de restricción:

De 08:00 a 11:30.

De 14:00 a 17:30.

Vigente de lunes a viernes.

Transportistas, productores y viajeros que utilizan esta carretera deben tomar en cuenta estos horarios para evitar demoras.

Pando: tránsito habilitado con desvíos

En el departamento de Pando continúan las obras de construcción y mantenimiento en dos sectores de la Red Vial Fundamental:

Kilómetro 185 – La Floresta: circulación habilitada mediante desvíos por trabajos de construcción.

Conquista – El Sena: tránsito permitido con desvíos debido a labores de mantenimiento.

En ambos casos, las autoridades piden reducir la velocidad, respetar la señalización temporal y seguir las instrucciones del personal que trabaja en la vía.

El resto de las carreteras opera con normalidad

Fuera de estos puntos, la Red Vial Fundamental registra circulación normal, luego de la suspensión de los bloqueos que afectaron distintas regiones del país.

Sin embargo, ante el incremento del flujo vehicular por el inicio de las vacaciones de invierno, las autoridades recomiendan consultar el estado actualizado de las carreteras antes de viajar.

Asimismo, recuerdan conducir con prudencia, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos a los reportes oficiales para evitar contratiempos y disfrutar de un viaje seguro.

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