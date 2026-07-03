Beca de inglés: este 7 de julio vence el plazo de inscripción, aún puedes postular escaneando el código QR

Los bachilleres destacados de unidades educativas fiscales y de convenio aún tienen la oportunidad de postular al programa "Inglés para Todos", ya que el plazo de inscripción concluye este lunes 7 de julio. La convocatoria ofrece 4.500 becas virtuales gratuitas impulsadas por el Ministerio de Educación en coordinación con la Embajada de Estados Unidos.

La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años que se hayan graduado entre las gestiones 2019 y 2025 y busca fortalecer sus conocimientos del idioma inglés para ampliar sus oportunidades académicas y laborales.

Los interesados pueden completar su registro ingresando al portal habilitado por el Ministerio de Educación o escaneando el código QR difundido en la convocatoria oficial. Para postular es necesario contar con Ciudadanía Digital, acceso a internet mediante una computadora o teléfono inteligente y haber egresado de una unidad educativa fiscal o de convenio.

Las clases se desarrollarán de manera virtual desde el 10 de agosto, con sesiones los lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 21:00, sumando una carga académica de seis horas semanales.

Al concluir el programa, los participantes recibirán una certificación oficial avalada por el Ministerio de Educación y la Embajada de Estados Unidos.

El cuerpo docente estará integrado por estudiantes de último año de las carreras de idiomas de siete universidades públicas del país, quienes previamente fueron capacitados por especialistas del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La lista de beneficiarios seleccionados será publicada el próximo 27 de julio.

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