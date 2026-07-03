Alcalde Saavedra: "La ficha ambiental era un instrumento de extorsión"

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra eliminó la ficha ambiental como requisito para la apertura y funcionamiento de negocios que no generan impacto ambiental. La medida, que ya está vigente tras la promulgación de una nueva ley municipal, busca simplificar los trámites para los emprendedores.

"La ficha ambiental desde el día de ayer ya no va más. Ese era un elemento extorsivo con lo cual funcionarios corruptos extorsionaban a emprendedores, a negocios que no generan impacto ambiental", afirmó el alcalde, Manuel Saavedra.

Saavedra explicó que obtener este requisito era "casi imposible" para muchos comerciantes y que esa situación era aprovechada para solicitar dinero.

"Llegabas y le pedían este documento que era casi imposible conseguirlo. ¿Para qué? Para finalmente sacarles 1.500, 2.000 bolivianos", sostuvo.

El alcalde indicó que el Concejo Municipal aprobó la norma y que el Ejecutivo ya la promulgó, por lo que el requisito dejó de ser exigible. "Nosotros lo hemos eliminado, el Concejo Municipal ha aprobado una ley, la hemos promulgado y desde ayer ya no se requiere y no se va a requerir nunca más", afirmó.

Señaló que la decisión forma parte de una política orientada a facilitar la actividad económica y respaldar a los emprendedores del municipio.

"Nosotros estamos trabajando en facilitarle la vida a los emprendedores, en hacerle la vida más fácil. Poniéndolos a su lado, empujando el carro juntos y no al frente extorsionando como hacían antes", expresó.

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