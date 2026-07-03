Fondo de reactivación busca aliviar las pérdidas millonarias del agro por los bloqueos

El Gobierno nacional y la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) acordaron este jueves avanzar en la implementación de un fondo de reactivación destinado a apoyar a los productores afectados por los 53 días de bloqueos, que provocaron millonarias pérdidas en el sector.

La reunión contó con la participación de representantes de las organizaciones agropecuarias de todo el país, quienes analizaron los mecanismos que permitirán reactivar la producción mediante financiamiento con condiciones favorables para los pequeños y medianos productores.

El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Omar Castro, informó que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, comprometió la presentación, en el plazo de una semana, de los productos financieros que conformarán este fondo.

"El ministro de Economía manifestó que en una semana estarán presentándonos cuáles son los productos que se crearon para usar este fondo. Lo que se ha recalcado principalmente es que sean accesibles, con tasas bajas y plazos largos, porque eso es lo que necesitan principalmente los pequeños productores de Cochabamba y Santa Cruz", afirmó Castro.

El dirigente destacó que el objetivo es que los créditos permitan a los productores recuperar capital de trabajo, reponer insumos y reactivar sus actividades tras las pérdidas ocasionadas por los bloqueos.

Además del fondo de reactivación, durante el encuentro se abordaron otros temas pendientes para el sector, como la elaboración de una nueva propuesta normativa tras la abrogación de la Ley 1720 y la posibilidad de trabajar conjuntamente en un proyecto de ley antibloqueos.

El sector agropecuario espera que la próxima semana el Gobierno presente oficialmente las características del fondo de reactivación, incluyendo los montos disponibles, las condiciones de acceso y los plazos de financiamiento.

Mira la programación en Red Uno Play